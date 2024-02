Jehu, molesto con los arbitrajes al Salamanca UDS: "Algunos árbitros tienen muy marcada la línea. Lo de Miranda ya lo veíamos venir..."

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios de comunicación para hablar del partido contra el Becerril.

13 del líder: "Hemos tenido muchos empates y eso es lo prinicipal. Se han ido puntos en casa, esa es la gran diferencia. El Ávila ha marcado la diferencia. Nuestro equipo es dominador y tiene muchas acciones de peligro más que los rivales".

Sin entrenador: "Como el año pasado, igual que cuando me echaron cuatro partidos. Esta vez solo es una vez. Los muchachos lo hicieron bien. Desde arriba ves mejor el fútbol y podemos hacer correciones a tiempo. Seguro que habrá alguna radio o algo para estar en contacto. Igual se juega mejor porque no estaré en el banquillo".

Segundo puesto: "No cuesta motivar, para nada. Los jugadores hacen autocrítica. La distancia es importante y no vamos a tapar el Sol con un duda. Hay que ir partido a partido".

Arbitraje: "Hay algunos árbitros que tienen muy marcada la línea. Este año hemos tenido arbitrajes buenos. Lo de este fin de semana en Miranda lo veníamos venir, ya nos expulsó a Rafa o a mí. Me amonestó el línea sin hablar con él. Sabía que tenía cuatro amarillas. No me dirijo al árbitro y no reclamo nada".

Souley: "Le falta ritmo de juego y lleva tiempo parado entre lesión o sanción. Tenemos a los defensas sanos y al 100%, por lo que hay cosas para jugar con esto. Todos tienen posibilidades".

Bajas: "Es el único que se lo pierde".

Becerril: "Es un equipo que está en la parte media de la tabla y consigue resultados mejores de lo que uno imaginaría de visita. Cuesta trabajo hacerles gol y maneja su estilo. Nos complicará mucho el domingo si nos damos un ritmo alto de juego. Es sólido más allá de que ganase al Ávila".

Playoff: "Hay un cambio de chip importante y ahí te lo juegas todo. Es el ABC del fútbol y todo cambia para ajustar cosas, eso es lo normal".

101 años de la extinta UDS: "Felicito al club por esta historia que es difícil de crear y conseguir. Me gusta ser parte del club en dos facetas distintas y conseguir ascensos. Agradezco a la gente todo y por ella el club sigue vivo".