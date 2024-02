Dani Ponz, de Unionistas: "La Ponferradina gana muchos partidos al final porque la gente que sale de refresco tiene nivel de Segunda División"

"No firmamos el punto en ningún lado y sin el penalti, la conclusión es que no nos habrían empatado en León", ha dicho tras descartar a 'Eka' y 'Rastro'

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación locales en la previa del partido en Ponferrada.

Semana: "Estamos contentos por el trabajo de los jugadores y estamos en un muy buen momento de forma o confianza. He tardado mucho en llegar al once, pero ya lo tenemos claro. Al acabar en León estuvimos enfadados, pero hay que darle valor. Fue agridulce en el momento. No firmamos el punto en ningún lado y sin el penalti, la conclusión es que no habrían empatado".

Arbitraje: "No tenemos que generalizar y nos puede llevar a engaño. El línea pitó esa jugada y no es mano. Tienes que verla muy clara y ni se dio. Si entramos en eso, nos vamos a meter en un berenjenal".

Ponferradina: "Me gustan mucho la Cultural o el Celta B, pero la Ponferradina gana muchos partidos al final porque la gente que sale de refresco tiene nivel de Segunda División. Puede que esté un escalón por encima al ir primero. Tiene buen balón parado y transita bien".

Afición: "Habrá un ambientazo con un partidazo delante. Lo del otro día en el Reino era increíble y pienso que sería casi imposible perder porque me sentía en una extensión del Reina. Hay protestas y mal tiempo, por lo que no tenemos palabras para la gente. Ganar en El Toralín sería espectacular".

Etxaniz: "Está muy bien y es posible que pueda repetir en el once. No quiero que pase desapercibida la semana que ha hecho Slavy. No tuvo fortuna en el último partido y estamos contentos con él, debe aprender para mejorar".

Bajas: "Ekaitz tiene problemas en el pubis y Rastrojo anda con problemas musculares. Ellos no viajan".