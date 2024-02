Miguelito y los arbitrajes al Salamanca UDS: "El seguimiento que se tiene aquí lo he vivido pocas veces. Se nos mira un poco diferente"

Miguelito, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Sensaciones: "Son buenas y venimos de cinco partidos sin perder. Es jodido no haber sumado los tres puntos contra el Mirandés B y ya estamos preparando al Becerril".

Cerrar partidos: "Cualquier equipo se juega mucho y en la primera parte estuvimos bien, mientras que sobre el minuto 70 nos metimos un poco atrás. Son situaciones del partido, no sé si es que podíamos estar más cansados o el hecho de que el rival también juega. En una jugada aislada nos llega el gol y se ve que el pase no iba para el futbolista que marca el gol. Lo pagamos caro y toca seguir, no queda otra...".

13 puntos: "Hay que ser realistas y la realidad con el Ávila es la que es. Debemos mentalizarnos de sumar de tres en tres, que no es fácil. Hay que ir partido a partido para hacer nuestro trabajo. La distancia es bastante amplia, pero en el fútbol todo puede pasar... cosas peores se han visto".

Segunda puesto, más realista: "Nosotros vamos a seguir luchando por el primer puesto hasta que los números no digan lo contrario. Ojalá pase eso, pero si no hay que quedar lo más arriba posible para tener el factor campo".

Su nivel: "Me encuentro bien y cada vez voy a mejor. Ahora me está tocando jugar y tengo confianza, por lo que estoy contento. Tenemos una gran plantilla y juegue el que juegue no se nota. Esto es largo y hay que estar preparados. No me he planteado salir nunca y sí que he tenido ofertas. Renové con la intención de ascender y así sigo".

Arbitrajes: "Pienso que el papel de árbitro es muy complicado y no me gusta hablar de ellos. Llevo un año aquí y el seguimiento que se tiene aquí sí que lo he vivido pocas veces. No sé por qué. Se nos mira un poco diferente con respecto al resto de equipos. ¿Lo de Álvarito en Miranda de Ebro? Estaba a su lado y no le dijo ni una mala palabra. Solo hubo una falta clara a Martín a milímetros del banquillo y nos levantamos para pedírsela al árbitro, ahí le sacó la roja. Pensábamos que sería solo un partido y no dos...".

Becerril: "La mayoría de los equipos que vienen se encierran e iremos a sacar los tres puntos después de preparar el partido de la mejor manera posible".

Afición: "Es entendible que no estén contentos, lo mismo nos pasa a nosotros. Siempre me han tratado bien y le doy las gracias más allá de las circunstancias que tenemos. Nunca nos han dejado solos y cada vez que juego en el Helmántico sí que se vive un buen ambiente".