Con ruedas no son peatones

A “los de letras”, mucha gente nos pregunta si existe una determinada palabra. Si me pillan de buenas, suelo decir que, desde que la están diciendo, existe; otra cosa es que venga en el diccionario, en algún diccionario…

Siguiéndome la broma, ¿seguirá existiendo la palabra peatón? Como cada vez está poniéndose más de moda la bicicleta, lo que está muy bien y es muy moderno y muy útil y muy ecológico, merece la pena reflexionar un poco.

En primer lugar, un poquito problemático sí es en un país donde cultura vial no es que haya mucha. Lo cafres de muchos conductores y casi todos los pesereros no hay que reseñarlo… pero ahora, como está de moda, es moderno y políticamente correcto, hay ciclistas, sobre todo si llevan gafas cool y casco fashion, que parecen creer que pueden hacer lo que les dé la gana. Creo que en otros lugares se respetan más las reglas pero, a la vez, me da que algo de mal de la época tiene este asunto.

Cuando soy conductor, debo enfrentar las caras, gestos y demás de los ciclistas que, vulnerables, se enfrentan a la agresividad de los conductores… y ya reaccionan antes, valga la paradoja. Pero joda es que no me señalen lo que van a hacer, que tenga que leerles el pensamiento. Algunos han de pensar que bastante daño le hago al mundo yendo en mi coche como para, encima, ponerme exigente.

Sin embargo, resulta que cuando soy peatón, debo enfrentar lo mismo, es decir, a esos ciclistas… que son ciclistas a veces, cuando van por donde van los coches, y peatones con ruedas cuando les conviene ir por la acera o no esperar en un semáforo.

Me cuentan que la ley, o el reglamento, indica que en camellones y demás espacios, amplios, deben convivir (creo que nadie nos ha avisado a los peatones), pero que la bici debe cuidar de no agredir… Y muchas no lo hacen, pobres bicis, ellas quieren portarse bien, pero quienes las manejan no siempre están por la labor.

Además, con perdón, es que no se les puede decir nada; a una joven que casi me atropella en una acera, al pedirle respeto me contestó que “ella también tenía derecho”.

Tiendo a perder los estribos pero les juro que esa vez no contesté. La brutalidad de su razonamiento me paralizó; no era consciente de que si va en bici no puede ir por la acera y, si va, debe tener extremo cuidado y respetar a quienes caminan. Eso sí creo que puedo atribuírselo al mal du temps.

