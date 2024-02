Tom: “Si hay una media de 10.000 visitantes por temporada gracias a Unionistas son cerca de tres millones de euros para la ciudad”

Tom Caamaño, exguardameta de la extinta Unión Deportiva Salamanca y actual asesor externo en las áreas de relaciones institucionales, marketing y patrocinios de Unionistas, ha aportado su visión sobre las posibles mejoras en el Reina Sofía para SALAMANCArtv AL DÍA.

VALORACIÓN

“Hemos tenido días de tranquilidad para hablar con la gente y es muy positiva. Lo hemos hecho muy bien para las herramientas que teníamos y el partido con el Barcelona fue una fiesta. Todo salió prácticamente bien y el equipo hizo lo mismo en el campo. Tuvimos poco tiempo y ha sido un éxito”.

SIN AFORO EN EL REINA

“Ahora mismo tenemos muchas peticiones de nuevos socios y él éxito es que ya no podemos hacer más. Esa es la mejor prueba de que lo estamos haciendo y el alcalde tiene interés en mejorar esto, por lo que habrá que estudiarlo e ir de su mano. Si el Dépor trae a 2.000 personas o hay una media de 10.000 visitantes gracias a Unionistas durante la temporada son cerca de tres millones de euros para la ciudad con las comidas, las pernoctaciones…”.

AMPLIAR EL ESTADIO

“Los plazos son un tema que tendrá que decir el Ayuntamiento, pero la idea es aumentar el aforo porque no queda otra. Es un club que va creciendo y habrá que ir viéndolo por fases. El campo se llena y hay casi 5.000 socios. Con un campo coqueto y con propuestas podíamos meter 2.000, 3.000 o 4.000 más, aunque eso habrá que verlo con el Ayuntamiento y veremos hasta el punto en el que podemos llegar”.

CERRAR LAS GRADAS

“Nos sentaremos en breve para ver la solución que darle, pero es prioritario el tema de los accesos y hay que ir numerando ya los asientos. Todo pasa porque quede bien seccionado para facilitar el trabajo al club o los aficionados. La media ha subido bastante”.

ACCESOS

“Lo único viable es acondicionar la zona de REGTSA, pero es un tema de Diputación y es un tema delicado. Toca ser prudentes y tanto Unionistas como Monterrey somos clubes invitados al Reina. Nosotros intentamos ir haciendo cosas para mejorar el campo, pero el Ayuntamiento puede contar con todo. Si se amplía el aforo, igual hay que hacer unas bocanas para que sea más independiente y la gente no deba cruzar toda la grada. ¿Integrar vestuarios? Estaría muy bien, eso ya sería una doble grada… pero habrá una reunión para plantear todo esto. El aforo es importante, aunque más la seguridad de todos los que asistan al campo.

RELACIÓNES CON EL AYTO

“He estado en esto desde el minuto 0 y siempre ha habido intención de colaborar, pero es verdad que había que ser cautos para ver si seguía creciendo Unionistas. El éxito del club es grande y el alcalde lo admite”.

SU IMPORTANCIA

“Yo no soy importante, lo más importantes del club son los jugadores y así lo he sentido siempre. La afición es muy fiel y estará siempre en la categoría que sea, luego están los patrocinadores que nunca fallan gracias a Guti o la directiva con su gestión. Podrás estar de acuerdo en cosas o no, pero la gestión económica y deportiva es incontestable. Si no tienes éxito deportivo y van 100 personas al campo, daría igual lo que yo hiciera. Me da orgullo ver el Reina Sofía de la manera en que se ve con los partidos y sin el trabajo de los demás sería imposible”.