El PSOE de Salamanca denuncia el estado de conservación de la Plaza Mayor

El PSOE propondrá en el pleno del viernes del Ayuntamiento la elaboración de un plan director específico para la Plaza Mayor. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, avanza que este proyecto hará un primer diagnóstico de la situación y del estado real del monumento.

Los representantes denuncian el estado de conservación del ágora. "Hubo una fuga en un apartamento turístico en el encuentro entre el pabellón del Consistorio con el Pabellón Real y no se ha arreglado desde el 31 de julio", explica la concejala socialista Elvira Sánchez. La edil también ha hecho referencia al concurso que se ha quedado desierto y que ahora se ha vuelto a convocar de las barandillas y de las puertas de la Plaza Mayor, y al estado de los pasajes. "Lo más grave es la fachada del Consistorio, que es por un nido, como no sea prehistórico, ¿cómo es posible que unido provoque todo eso? Es falta de mantenimiento. No costaría nada poner el codo de un canalón que se perdió en la obra que hicimos de peatonalización y que queda al otro lado de la Plaza, en el lado del mercado de San Juan. Todo es así, es decir, ya dejadez", ha enumerado.

Elvira Sánchez califica la acción del Ayuntamiento de "trampantojo". "Siempre con remiendos, siempre con parcheando, no, hay un plan director que planifique a largo plazo, con fases concretas, con actuaciones de raíz, previsión y ahorro económico para las actas municipales", ha reclamado la concejala.

José Luis Mateos ha recordado que el Consistorio tenía prevista una inversión de casi seis millones de euros a patrimonio pero apenas se han destinado un millón. El plan director que propone el PSOE ofrece dos posibilidades que han detallado los concejales: una, que el alcalde, Carlos García Carvayo, llegue a un acuerdo de colaboración de Castilla y León. Si no es así, proponen una licitación pública para sacar la redacción de un plan director que se necesita.