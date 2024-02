"Aquí no tratamos de hacer mal a nadie", al final, "todo esto va a revertir sobre todos los escalones de la sociedad"

Son muchos los agricultores y ganaderos que se han movilizado hasta la rotonda del Helmántico y desde las 9:30 de la mañana provocan cortes de tráfico, que "enfada a alguno, a otros menos y otros incluso nos han aplaudido", comenta un agricultor de la localidad de Topas.

Mientras, añade, los agentes de la Guardia Civil son "bastantes comprensibles y están teniendo en cuenta que la situación es la que hay", porque "aquí no tratamos de hacer mal a nadie, lo que tratamos es de parar un poco el tráfico y que la gente se de cuenta de que estamos aquí porque no estamos conformes con lo que hay. Al final, todo esto va a revertir sobre todos los escalones de la sociedad".

Por su parte y ya dentro de la tractorada por la ciudad, entre los profesionales del sector se encontraba un joven de 27 años, hijo de un agricultor de Palencia de Negrilla.

"El sector tiene muchos problemas, la PAC es el último que ha surgido, con los condicionantes que están poniendo que limitan mucho la capacidad de producción y, por tanto, la rentabilidad del sector. Aparte hay otros problemas, como la competencia desleal de los productos importados, también este año entra en vigor el Cuaderno Digital y, por desgracia, el sector agrícola en España tiene una edad media por encima de los 50 años, creo que lo que piden no es acorde a la situación del sector".

A esto se añade la sequía. "Es verdad que ultimamente las condiciones climáticas no son las idóneas, eso no lo puede controlar nadie, pero si además los gobernantes, sobre todo desde Europa, con políticas como la Agenda 20-30 pone más limitaciones... Si nos va mal económicamente, no va producir nadie y al final es una cadena, pero parece que les interesa más traer productos de fuera que son perores que los nuestros, pero entran en nuestro mercado y los consumimos, porque aquí no se puede producir la cantidad que se requiere; no tiene ningún sentido", explica.

Considera que con estas protestas "va a haber cambios", pero "el problema no se va a arreglar; pueden arreglar cosas, como los temas burocráticos", por ejemplo. "Lo suyo es que estemos mareando mucho tiempo", ha concluido.