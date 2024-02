Luciano Sánchez: "Es fundamental que haya más acercamiento de los profesionales al aficionado”

Tras estar al frente de la Federación de Peñas Taurinas ‘Helmántica’ desde el año 2016, Luciano Sánchez dirá adiós al cargo el próximo mes de abril. Ocho años después, repartidos en dos mandatos diferentes, este gran aficionado a la fiesta de los toros pasará a la recámara tras una labor encomiable, en la que junto a su junta directiva ha puesto en valor la tauromaquia con cada una de las actividades programadas durante el año en nuestra ciudad. SALAMANCA AL DIA conversa con él para repasar este período.

- Luciano, ¿qué valoración hace de estos ocho años al frente de la Federación de Peñas Taurinas ‘Helmántica?

- Muy positiva en todos los aspectos. En el aspecto personal ha sido muy enriquecedor, ya que soy una persona muy aficionada a los toros, he sido aficionado práctico y he vivido el mundo del toro desde muy pequeñito. Este puesto me ha permitido estar más en contacto con el mundillo y a esta edad incluso realizarse uno.

- ¿Queda satisfecho con el trabajo que se ha realizado desde el año 2016?

- Totalmente satisfecho. Lo hemos hecho con mucha ilusión y mucha afición porque al final es un cargo que no te reporta nada más que eso, satisfacción de estar en el mundo del toro y hacer cosas que beneficien a la tauromaquia.

- Ese contacto que comenta que ha tenido con el mundo del toro, ¿cómo ha sido? ¿Mejor de lo esperado o siempre hay sinsabores?

- Ha sido positivo pero me he dado cuenta de una cosa negativa, y es que al aficionado se le tiene muy poco en cuenta. Al aficionado se le quiere básicamente para que pase por taquilla y creo que el mundo del toro no es solo ir a la plaza, que aunque evidentemente es lo más importante, considero que hay que cuidar otros aspectos con relación al aficionado por parte de los estamentos taurinos. Falta cercanía con los aficionados. Eso es algo que ya sabía, pero durante estos años lo he reafirmado, aunque he de decir que por parte de algunos sectores está mejorando un poco.

- ¿Cómo es la respuesta e implicación del aficionado durante el año a las actividades que se programan?

- Estamos hablando de los profesionales, pero en cuanto a la participación del aficionado tampoco es nada del otro mundo a nivel general. También es cierto que en algunas actividades que organizamos la respuesta es espectacular. Aún así, es bastante mejor la implicación del aficionado que la del que realmente vive de esto.

- ¿Y qué cree que hace falta para unir estas dos vertientes?

- Creo que es fundamental, como he dicho anteriormente, que haya más acercamiento por parte de los profesionales y empresarios al aficionado. Deben contar más con el aficionado a la hora de contar los carteles, para organizar las ferias, acudir más a los actos que organizan las peñas taurinas con el único objetivo de dar mayor visibilidad al toreo… Eso arrastraría mayor número de aficionados y su implicación aumentaría.

- Durante este tiempo, la colaboración con diversas instituciones ha sido clave para que la Federación de Peñas Taurinas ‘Helmántica’ haya podido dar mayor realce a su actividad anual.

- La respuesta por parte del Ayuntamiento de Salamanca ha sido estupenda, al igual que el Casino, que siempre nos ha acogido con los brazos abiertos. Durante estos ocho años he coincidido con dos alcaldes al frente del Ayuntamiento, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos García Carbayo, y con ambos la relación ha sido magnífica, además de que su participación en los actos ha sido muy activa. Además también destaco la relación con la Consejería de Cultura y la Diputación de Salamanca.

- Uno de los puntos cénit de este período ha sido la readaptación del Museo Taurino, algo que lo ha relanzado y situado entre los espacios más visitados por los turistas.

- Es una maravilla. El museo de ahora no tiene nada que ver con lo que era hasta la fecha de su musealización. Antes era una amalgama de recuerdos que puso en funcionamiento, y gestionó durante muchos años, la Federación de Peñas Taurinas ‘Helmántica’, pero desde que pasó a manos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Salamanca el cambio ha sido radical. Viene gente de todo el mundo, e incluso a aquel que no es taurino le gusta y le genera un interés. Gusta muchísimo a todos los visitantes, pero es una pena, y volvemos a lo de antes, que aún haya muchos profesionales de Salamanca que no hayan visitado el Museo Taurino de su ciudad.

- ¿Quizás queda en el debe de esta legislatura el haberle dado mayor vida a la plaza de toros de La Glorieta durante todo el año?

- Está claro que es un déficit de la empresa de Salamanca, que como es lógico únicamente pretende ganar dinero. Es una pena que en una ciudad turística como la nuestra la plaza de toros esté cerrada todo el año salvo los días de feria. Hubo un momento en el que intentamos relanzar el Festival de las Hermanitas de los Pobres pero había mil obstáculos para llevarlo a cabo, además que sinceramente creemos que no es nuestra labor. También quisimos darle continuidad a las novilladas nocturnas que se programaron en verano bajo el formato “Destino La Glorieta” pero tampoco se llegó a buen puerto. Es una pena pero nosotros sólo podemos apoyar ese tipo de iniciativas porque no tenemos capacidad organizativa. Lo que sí hemos podido hacer, contando con el apoyo de la Diputación de Salamanca y de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, es recuperar los tradicionales festejos taurinos que se celebran en la provincia junto a las ermitas como en Buenamadre y El Cueto. La siguiente será Valdejimena.

- Su mandato acaba en abril, por lo que uno de sus últimos actos será la Gala Cultural Taurina que se celebrará en marzo en el Teatro Liceo. Este es sin duda uno de los eventos más destacados que llevan realizando durante años.

- La gala es el acto estrella porque pone en valor la feria de Salamanca y cuenta con una excelente organización, además de levantar una gran expectación en la ciudad. El apoyo del Ayuntamiento de Salamanca en esta actividad es fundamental, porque se premia a los triunfadores de la feria y además se realizan otra serie de distinciones importantes para mantener viva la llama de la tauromaquia. Estoy muy satisfecho con el prestigio y el auge que ha ido cogiendo la Gala Cultural Taurina, ya no solo en nuestra ciudad, sino en todo el panorama nacional.

- Y en abril tendrá lugar la guinda al pastel con el homenaje por parte de la Federación de Peñas Taurinas ‘Helmántica’ a Juan Antonio Ruiz “Espartaco”.

- Exacto. Lo hemos cerrado en estos últimos días y ese será el último acto que realice esta junta directiva. Ha sido un figurón del toreo y su disposición para venir a Salamanca ha sido total y absoluta, por lo que será algo extraordinario. Además también llevaremos a cabo una actividad en el Centro de la Memoria Histórica en la que reconoceremos las bodas de plata de Álvaro de la Calle como matador de toros. Es probable también que hagamos alguna otra actividad para darle su sitio a los sobresalientes, que parece que siempre están en un segundo plano y cuya labor consideramos fundamental.

- Además, durante muchos años ha compaginado su mandato como presidente de la Federación de Peñas con el de la Peña Taurina Domingo López Chaves, disuelta recientemente tras la retirada del torero de Ledesma.

- La peña de López Chaves ha tenido una duración de treinta años y yo he estado al frente de la misma quince años, siendo el cuarto y último presidente, pero el de mayor duración. He podido compaginarlo perfectamente porque organizamos actividades ajenas y siempre que hemos requerido del apoyo de la federación lo hemos tenido, incluso antes de estar yo al frente de ambas.

- ¿Y ahora qué va a hacer con tanto tiempo libre? ¿No lo va a echar de menos?

- Claro que sí, lo echaré de menos, pero creo que todo en la vida tiene su momento y hay que dejar las cosas cuando hay que dejarlas. Además, desde el primer día dije que sólo iba a estar ocho años como presidente. Ahora llegará otra junta directiva y yo personalmente estoy a su entera disposición para ayudarles en lo que necesiten.

- Si tuviese que quedase con un momento, ¿con cuál sería?

- A mí me han emocionado los actos más sencillos, como por ejemplo el homenaje a Vicente de la Calle, cuando le dimos la medalla a Adolfo Lafuente o cada año que recordamos a Julio Robles junto a su estatua. También me quedo con la recuperación de las plazas de toros de la provincia y poner en la calle la revista que ha sido fruto de mucho trabajo de muchas personas. Personalmente son los que más me han llenado.

- ¿Y algo que haya quedado pendiente?

- Quisimos celebrar el 125 aniversario de La Glorieta y presentar allí la revista de ese año y no fuimos capaces por distintos motivos. Además, nos ha quedado pendiente una reunión con la empresa de Salamanca, con la que no hemos sido capaces de reunirnos nunca, y con el rector de la Universidad de Salamanca, que durante ocho años no nos ha recibido tampoco ni nos ha querido dar explicaciones sobre la suspensión de la Cátedra de Tauromaquia.