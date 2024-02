El Carnaval y el amor protagonizan los cuentacuentos de febrero en Santa Marta

Mañana miércoles arranca la programación de bebecuentos y cuentacuentos del mes de febrero que, en esta ocasión, tiene como hilo conductor el Carnaval y el amor. Como parte de las sesiones también se ha previsto la presentación del libro ‘El mejor paraguas del mundo’ a cargo de la Federación Española de Lupus.

En cuanto a los bebecuentos, comienzan el 7 de febrero con 'Carnava'l, una forma divertida de que los más pequeños tengan sus primeras nociones de esta animada fiesta de invierno.

'Besos' como estos llegará a la biblioteca el día 14 de febrero. Un cuento para que los niños aprendan la importancia de los besos: los besos altos y gruesos, los traviesos o inmensos, los besos de jirafa, los besos de conejo…

También los 'Beso's serán los protagonistas en la sesión de bebecuentos que se celebra el 28 de febrero en la Biblioteca Municipal Antonio de Nebrija. En esta ocasión, los más pequeños aprenderán a distinguir los distintos tipos de besos: de buenas noches, de felicitación, de disculpa, de reencuentro…

Las sesiones de cuentacuentos por su parte comenzarán también el 7 de febrero con 'El Baúl de los disfrace's, un cuento que relata la historia de María que intenta desesperada que su madre le haga un disfraz de Carnaval. Finalmente la solución es mucho mejor, ya que la madre lleva a María al baúl de los disfraces que había hecho su abuela, donde la niña pudo elegir entre muchos vestidos: de bailarina, de astronauta, de hada…

El día 14 de febrero, y como no podía ser de otra forma, el cuento elegido para ese día es 'El Baile de San Valentín', una bonita historia en la que un niño llamado Adrián no tenía con quién ir a un baile que además no entiende. Finalmente Adrián pudo celebrar este día tan romántico con su mejor amiga.

'Abrázame' es el cuento seleccionado para el día 28 de febrero. Un relato que cuenta la historia de Felipe, un cactus que necesitaba un abrazo pero que tiene una familia poco cariñosa. Además, ¿quién va a querer darle un abrazo a un cactus? Así que Felipe sale de viaje en busca de un amigo que quiera darle un abrazo.

Además, el día 21 de febrero, se presenta el libro “El mejor paraguas del mundo”, de Miguel Ángel Martínez y José Luis Molina y a cargo de la Federación Española de Lupus. Se trata de un relato infantil que quiere enseñar en qué consiste la enfermedad de Lupus y concienciar a la sociedad de que existen enfermedades que son invisibles. También se pretende enseñar a los más pequeños valores tan necesarios como son la amistad, la empatía y la solidaridad con un compañero que se encuentra en un momento vulnerable.

Las sesiones de bebecuentos se llevan a cabo en la Biblioteca Municipal Antonio Nebrija a las 18:30 horas y están dirigidas a niños hasta los 3 años, mientras que las sesiones de cuentacuentos se celebran a las 19:00 horas y están enfocadas en niños de entre 4 y 9 años.