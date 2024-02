El campo de Salamanca ultima la gran movilización que colapsará carreteras y la capital este jueves

Tractoradas desde las distintas carreteras nacionales o comarcales hasta tres puntos de concentración para partir hacia el centro de la capital salmantina, concretamente hacia la subdelegación del Gobierno en Salamanca (Gran Vía) para posteriormente continuar la protesta, sin descartar el corte de autovías. Así, en resumen, será la gran concentración que, en unidad de acción ha preparado las organizaciones agrarias salmantinas, para este próximo jueves, día 8, en protesta sobre todo por las políticas de la UE. Ese mismo día se decidirá en asamblea cómo será la movilización del día siguiente, el 9, para la que también tienen autorización, pero que está aún sin concretar.

Los responsables en Salamanca de Asaja, Juan Luis Delgado, de COAG, José Manuel Cortés, de UPA, Carlos Sánchez, y de UCCL, Herminio Velasco, han dado a conocer los detalles de una protesta con la que colapsarán tanto el acceso como diferentes avenidas de la capital, por lo que, en primer lugar, han querido pedir perdón a los ciudadanos por las molestias que puedan ocasionarles, para que los comprendan, porque los agricultores y ganaderos tienen “motivos sobrados” para estar en calles y carreteras, ha afirmado el presidente de Asaja Salamanca, que además ha querido trasladar en primer lugar la “imagen de unidad del sector ante los problemas que genera principalmente Europa”.

“Han perdido el norte, nos está complicando la vida a todos y más aún al sector agrario”, porque es el que “produce los alimentos para toda la ciudadanía europea y a la vez produce riqueza y genera trabajo, asienta población en el territorio y cuida al medio ambiente. Todo lo contrario de lo que desde desde Europa y los lobbys, principalmente ecologistas, están empeñados en inculcar a la sociedad, y ya lo tienen bastante adelantado, en que somos los causantes de contaminar, que producimos alimentos de mala calidad y es justamente todo lo contrario”, ha afirmado, recordando los exhaustivos controles de calidad y que son “el único sector integrado en los ecosistemas del medio ambiento” y si contaminan, “no es más que cualquier sector productivo, yo diría que bastante menos”.

El objetivo de estas movilizaciones, como se están ya realizando en el resto de Europa es “cambiar la deriva” y la única forma de hacerlo es con este tipo de movilizaciones, "ojalá la labor que hacemos las organizaciones agrarias en las mesas de diálogo hubieran tenido el efecto que deberían tener y no hubiéramos tenido que llegar a estos extremos”, ha concluido.

En la misma línea, José Manuel Cortés ha incidido en que las OPAS son los que tiene la representatividad “y los que realmente estamos capacitados para para conseguir logros y nuestras reivindicaciones ante el Ministerio. la Junta y Bruselas”, aunque “agricultores y ganaderos han llegado a un punto de hartazgo y están desesperados, de ahí las protestas que estamos viendo esto días; son movimientos espontáneos”, que entienden y apoyan, pero a los que “no se suman”.

Aunque el motivo principal de las movilizaciones es la PAC, el responsable de COAG Salamanca ha repasado los problemas del sector agrario, con los que “ya había motivos suficientes para movilizarse” en Salamanca. Así se ha referido a los dos años de sequía, en las que hubo “un agravio comparativo con otras zonas” por parte del Ministerio; los problemas del saneamiento ganadero, la EEB, que “nos ha golpeado más que en el resto de comunidades”; los “elevadísimos” coste de producción, la “caída de precios que no para” en los cereales, la retiradas de las ayudas a los impuestos, etc. Todos eran “motivos suficientes para salir a la calle y protestar·. Pero a esto se añaden “las políticas restrictivas de la nueva PAC, que las organizaciones agrarias llevamos años avisando, pero no hemos recibido apoyos; ahora el agricultor se da cuenta de todo aquello que decíamos”.

“Esto es una maquinaria muy lenta muy pesada y no sé si habrá capacidad de variar esas políticas que la verdad están resultando nefastas”, ha señalado, para añadir que se debería tener ya el compromiso del Ministerio de prolongar las flexibilizaciones que “sabe que son necesarias”.

“El campo pide respeto”, porque se le “está culpando de todos los males”, ha afirmado, por su parte, Carlos Sánchez, que ha explicado detalles de la movilización de este jueves -aunque faltan horarios y vías por concretar-. Asi, ha explicado, que está previsto partir con sus tractores u otros vehículos desde las carreteras nacionales para concentrarse en tres puntos (alrededor de las 10:30 horas): el Mercado de Ganados, la rotonda de Leclerc y la rotonda del Helmántico. Desde estas zonas partirán hacía la subdelegación del Gobierno en Salamanca (en la Gran vía), para entregar sus reivindicaciones a los representantes del Gobierno nacional (será alrededor de las 13:00 horas), que son los que negocian en Europa. Desde allí se continuará con la movilización, en la que no se desacarta el corte de autovías, aunque será a pie, ya que los tractores no pueden acceder a las mismas. Uno de los objetivos es celebrar una asamblea, posiblemente en la plaza de la Constitución para decidir las acciones posteriores y también la del día siguiente, el 9, que aún no está concretada. Pero sí saben ya que el día 12 tendrá otra concentración frente a la CHL ubicada en Castellanos de Moriscos, por la subida imparable del gasóleo.

En definitiva, el día 8 arrancan las protestas convocadas en unidad de acción por las OPAS, pero serán sucesivas, “se irá viendo”, porque “esto tiene que ser una carrera de fondo, tenemos que conseguir los objetivos, pero no podemos hacer todo el mismo día”, ha concluido.

Herminio Velasco, de UCCL, ha terminado con dos reflexiones. La primera, Europa “se pasó de frenada y lo que les vamos a poner es una enmienda en la totalidad” ante una PAC “ridícula”, que, por ejemplo, les obliga a sembrar leguminosas en una zona donde ni se han dado ni se dan o, en regadío, donde “no nos dejan producir al 100%.

Y la segunda, es que “tenemos la manía que comemos tres veces al día”, por eso insta a que “piense la gente lo que es el sector primario”, que sigue siendo el que produce alimentos siendo el producir alimentos.

Esto “no va de pedir limosnas, si no de un cambio total en Europa” y “no lo pedimos para los agricultores y ganaderos en activo, si no también “para el futuro”, ha concluido el responsable de Asaja, que ha vuelto a subrayar que las interlocutoras son las OPAS y que agricultores y ganaderos así deben asumirlo.