Las fiestas por el Día de Castilla y León se extienden a todas las provincias

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha anunciado que este 2024 todas las provincias de Castilla y León contarán con un programa de actividades organizadas con motivo de las fiestas del Día de la Comunidad, el 23 de abril, y financiadas por la Junta de Castilla y León. Esta ampliación viene motivada por el deseo de la Junta de hacer más accesible la participación activa de toda la sociedad en los actos que se programen con motivo de la fiesta de todos los castellanos y leoneses, sin perjuicio de que Villalar de los Comuneros pueda seguir acogiendo todas las actividades que los organizadores de la jornada estimen oportunas.

González Gago ha mostrado su reconocimiento a la labor histórica de esta localidad vallisoletana en la organización de esta jornada festiva, que año a año atrae y reúne a miles de castellanos y leoneses gracias a su rica propuesta de actividades, y ha asegurado que “la Junta de Castilla y León ayudará a dotar aún de más variedad y atractivo a la fiesta organizada en Villalar de los Comuneros, a la cual respetamos profundamente desde la Administración autonómica, y que ocupa un importante lugar en el corazón de todos los castellanos y leoneses”.

Por tanto, sin perjuicio de la celebración de la jornada tradicional en Villalar de los Comuneros, Castilla y León contará con otros once puntos de celebración en once municipios: todas las capitales de provincia excepto Valladolid, y los municipios de Ponferrada, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. De esta forma, se consigue que todos aquellos castellanos y leoneses que no puedan desplazarse a Villalar de los Comuneros por el motivo que sea puedan participar de forma presencial en la celebración del Día de la Comunidad en la localidad que sea más accesible para ellos.

La excepción de la provincia de Valladolid en esta lista se produce, precisamente, para no perjudicar el nivel de asistencia a Villalar de los Comuneros. González Gago ha puntualizado que “en ningún caso se va a dañar a la fiesta de Villalar de los Comuneros con esta reorganización; de hecho, desde la Junta de Castilla y León animamos a todas aquellas personas que quieran y puedan asistir a esta localidad a que no dejen de hacerlo, ya que este año podrán encontrar una propuesta de actividades incluso más amplia que la de otras ediciones”.

Las actividades que se organizarán en las once nuevas localidades tendrán un carácter homogéneo, es decir, serán las mismas para todas ellas. La reunión de la Comisión General de Coordinación Territorial celebrada hoy ha servido para trasladar a los delegados territoriales cómo debe articularse el programa y su implicación en el mismo. Dicho programa contará con actividades deportivas, gastronómicas y musicales.

Actividades al alcance de todos

Se está estudiando que la jornada festiva en estos municipios comience con una carrera popular y una marcha familiar, para la cual se prevé el montaje de todas las instalaciones necesarias, así como el suministro de avituallamiento y la impresión de camisetas serigrafiadas para todos los participantes.

El resto de la jornada se podrá completar con actividades gastronómicas y musicales. Para las primeras, se contaría con las distintas asociaciones provinciales de hostelería, y cada establecimiento participante contaría con un puesto o caseta para ofrecer diferentes guisos o platos típicos de cada una de las provincias.

En cuanto a las actividades musicales, se ofrecerían durante el día bailes regionales a cargo de grupos de niños y de personas mayores, y ya entrada la tarde se celebraría un concierto a cargo de un grupo de música local.

La Junta de Castilla y León financiará todas estas actividades, y ofrecerá a la localidad de Villalar de los Comuneros la posibilidad de celebrar cualquiera de estos actos también en este municipio, y también financiados por la Junta de Castilla y León. De esta manera, la Administración autonómica ayudará a enriquecer aún más la fiesta de esta localidad, ya que a la organización y a la financiación del propio Ayuntamiento y de otras posibles instituciones participantes se sumarán la disposición y el esfuerzo económico del Gobierno regional. González Gago ha ensalzado esta colaboración institucional: “la Junta de Castilla y León representará un papel activo, con propuestas y recursos propios para multiplicar la calidad de la jornada celebrada en Villalar de los Comuneros, y con ello, atraer a un mayor número de visitantes y alcanzar un mayor grado de satisfacción”.

Por tanto, el objetivo de esta propuesta es doble: por un lado, promover una alta asistencia a todos los puntos de celebración, y por otro, lograr que cualquier castellano y leonés que desee sumarse a las celebraciones pueda hacerlo con la mayor facilidad posible, con independencia de su lugar de residencia.

Por último, el consejero de la Presidencia también ha adelantado que este año la Junta de Castilla y León llevará a cabo diferentes acciones de divulgación a través de los medios de comunicación sobre los principales hitos históricos de Castilla y León en los últimos 40 años, desde la aprobación del Estatuto de la Comunidad en 1983, como parte de su labor de difusión del conocimiento sobre la rica historia de esta comunidad autónoma.