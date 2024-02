Del fachosfera al progrebolas

Nuestro docto y apolíneo presidente ha vuelto al atril mediático y ha dictado su penúltima lección. El negro de turno le ha entregado la “chuleta” y ha concedido una entrevista a La Vanguardia. No fue un periódico elegido al azar, ni mucho menos. Sánchez es mentiroso, pero pillo. La proximidad de las elecciones gallegas y el forcejeo que mantiene con el independentismo le obligan a tocar todos los hilos para fortalecer esa cuerda tan tensa que le mantiene en el cargo. Por un lado, la oposición sigue intentando aguarle la fiesta y, por el otro, algunos de sus barones han expresado públicamente sus desacuerdos, el desbarre de la futura ley de la “amnistía a la carta”, la evidencia de los sorteos no cocinados por Tezanos y la posibilidad de suene algún aviso desde Bruselas, han significado el toque a rebato del “agiprop” sanchista. “¡Todo el mundo a sus puestos! –ha gritado el nuevo Fernando VII de Ferraz-, y yo el primero. por el camino opuesto a la Constitución”

Hasta ahora, salvo algunas bravatas de Zapatero que, como siempre, eran pura estulticia, todas las pretensiones secesionistas habían pinchado en hueso. Como español, me duele, y mucho, el regodeo que manifestarán a diario todos los líderes de los partidos independentistas, maravillados ante la facilidad con la que consiguen ahora todas las prebendas que siempre ansiaron. Acabamos de verlo con la primera votación para aprobar la proposición de ley sobre la “amnistía a medida”. El contraste entre la cara de Sánchez y la de los secuaces de Puigdemont era todo un poema. Eran la pura imagen del estupor y de la victoria. Antes de ese momento, Sánchez había declarado en La Vanguardia: “Todos tenemos que aprender del 2017, y el independentismo así lo ha hecho” …” Yo siempre he sido un presidente profundamente respetuoso con la separación de poderes” …” Incorporar a la gobernabilidad a Junts y ERC, fortalecerá nuestra democracia”,,, Como se ve, todo un rosario de falsedades lanzadas al viento sin despeinarse, pero consciente de que lo proclamado, ni es cierto ni tiene la menor intención de que lo sea.

Para no perder la costumbre de acompañar sus declaraciones recuperando algún vocablo enfático, aunque esté en desuso, sus negros le han apuntado esta vez lo de una oposición “fachosfera”. Por una vez –aunque sea sin querer- ha añadido una verdad cuando afirma que lo que busca esa oposición es “… generar desconfianza con un fin claro: derrocar al gobierno”. Efectivamente, es lo que aparece en todos los medios de comunicación que no viven del gobierno. No era necesario recordarlo en La Vanguardia, entre otras cosas, porque también lo saben en Cataluña. Ese es el verdadero temor de Sánchez. Que nuestra economía sea un desastre, no le afecta para nada porque, según su vocabulario de progresismo, España va como un tiro. Lo malo es que se la ha olvidado añadir que es un tiro en el pie.

Con Sánchez aferrado al poder cueste lo que cueste, cualquier contratiempo que le inquiete puede transformarse en una amenaza para la sociedad. Los secuaces de Puigdemont han aguado la esperada fiesta de la ley de la amnistía. Se lo han puesto muy difícil, porque desean –sin pelos en la lengua- que se asegure la imposibilidad de condenar a todos los cabecillas del abortado procés y, además, que figure la posibilidad de celebrar un referéndum de independencia, sin ninguna responsabilidad para los organizadores. Eso, para empezar.

Pues bien, a pesar de las grandilocuentes declaraciones del gobierno asegurando la imposibilidad de acceder a tales exigencias, visto lo visto, hay que esperar lo peor. Volverá a escena el equipo de enmascaramiento para sacarse de la manga una variante gramatical que rectifique el código penal –como se hizo con el delito de sedición- y aparecerá un terrorismo “de mentirijilla” y un referéndum “sólo para conocimiento”. Pretenderán otra vez vendernos la burra de la convivencia, de la normalización en Cataluña, de la gobernabilidad del país, etc. para disimular la verdad: desmedida obsesión de Sánchez por el poder. Comenzada la tarta con la ración a Cataluña, no hace falta ser adivino para saber que el País Vasco, Galicia, y alguna otra comunidad periférica, se apuntarán a recibir su parte. Cuando la ubre de la vaca acabe de secarse ¿qué queda para el resto?

El resto, eso que Sánchez llama la fachosfera, seguirá con la escopeta cargada, no dejará pasar ni una oportunidad para exigir el cumplimiento de las leyes, acudirá a todos los organismos competentes para reconducir la legalidad y, sobre todo, estará muy prevenida a la hora de acudir a las urnas. Ya sabe que Sánchez mente siempre. Si el resto de españoles es la fachosfera, Sánchez, él solito, es el “Progrebolas” y, amenazado en su califato, puede ser muy peligroso.