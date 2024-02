Unionistas rasca un buen punto contra la Cultural Leonesa con un polémico penalti incluido (1-1)

Etxaniz ha logrado su primer gol con el conjunto blanquinegro y después ha igualado fuerzas Escudero desde los once metros

Unionistas ha rascado un buen punto contra la Cultural Leonesa con un polémico penalti incluido (1-1). Etxaniz ha logrado su primer gol con el conjunto blanquinegro y después ha igualado fuerzas Escudero.

En la alineación, Dani Ponz ha sorprendido al salir con un 4-3-3 al Reino de León y ha dejado claro que sus recursos son más que variados. Asimismo, Cacha ha estado bajo palos; línea defensiva compuesta por Carlos Giménez, Ramiro Mayor, Erik Ruiz y Jon Rojo; en el centro del campo, trivote con Tur, Nespral y Javi Villar; en ataque, turno para Álvaro Gómez, Etxaniz y Losada.

Con el balón en juego, Bañuz ha tenido que hacer una buena parada abajo a un tiro poderoso de Villar desde fuera del área, dado que los salmantinos han tratado de salir a la contra al plantarse muy bien atrás. Más tarde, Losada y Escudero han probado fortuna con dos testarazos desviados, pero el que no ha perdonado ha resultado ser Etxaniz. El delantero vasco se ha elevado sobre su par -Bicho- y ha enviado el cabezazo casi a la escuadra local. 0-1 y júbilo entre los desplazados al mítico estadio español.

EL JALEO

Sin embargo, poco le ha durado la alegría a Unionistas con el 1-1, que ha llegado con un gol de penalti de Escudero. Un balón colgado desde la derecha ha tocado en el brazo de Ramiro según el línea, que ha avisado al colegiado para que lo pitase y así lo ha hecho después de varios segundos de duda. No obstante, la realidad es que la repetición no lo ha dejado nada claro y la polémica ha estallado, especialmente con un 'Rami' que se ha llevado la amarilla por el cabreo que se ha cogido. Tablas al descanso... y con lío.

En el intermedio, Raúl Llona ha decidido agitar el avíspero con un doble cambio al no gustarle nada lo que ha hecho su equipo sobre el verde. Entre tanto, el inicio del segundo tiempo no ha estado nada mal con una acción defensiva de escándalo de Carlos Giménez. Muguruza ha dejado solo a Escudero en un mano a mano con Cacha, aunque el lateral se ha cruzado para impedir un tanto casi cantado. A renglón seguido, Etxaniz ha intentado marcar y no le ha dado un pase a Álvaro Gómez, que venía solo.

Por otro lado, Llácer, el segundo, ha recibido la roja directa por protestar y Unionistas se ha desesperado completamente con el criterio arbitral. Pasada la hora de contienda, Dani Ponz ha ejecutado un triple cambio con Camus, Planas y Slavy en busca de aire fresco y sumar tres unidades a su casillero liguero. Mientras, Jon Rojo se ha marchado a la banqueta por Ekaitz y también le ha sucedido lo mismo a un charro como Diego Barri.

En el 78', Carlos Giménez ha salvado el 1-2 con un despeje fundamental cuando un delantero de la 'Cultu' se relamía para empujar el esférico. A continuación, Adri Gómez ha dado descanso a un Javi Villar KO. Unionistas ha sufrido en los compases finales y ha arrojado una sensación de estar un poco 'partido' en el verde. De hecho, en la segunda jugada de un córner, Rodri Suárez no ha anotado de milagro. Finalmente, 1-1. El playoff se halla a cinco punto a la espera de si gana el Dépor...

FICHA TÉCNICA

Cultural: Bañez; Víctor García, Coch, Barri (Fabio, min. 70), Aarón Rey (Presa, min. 70); Luis Bilbao (Martín, min. 45), Bicho, Berto (Muguruza, min. 45), Álvaro; Rodri Suárez y Escudero (Guillermo, min. 80).

Unionistas: Cacha; Carlos Giménez, Ramiro (Camus, min. 65), Erik, Jon Rojo (Ekaitz, min. 70); Villar (Adri, min. 79), Nespral (Planas, min. 65), Tur; Álvaro Gómez, Losada y Etxaniz (Slavy, min. 65).

GOLES: 0-1, min 32: Etxaniz. 1-1, min. 40: Escudero (penalti).

ÁRBITRO: Antonio Sánchez Sánchez (Extremadura). Roja a Dani Llácer. Amarillas a Erik, Ramiro y Losada.

ESTADIO: Reino de León.

RESUMEN DEL PARTIDO