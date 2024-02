Somos livres ou não? Os que têm a sorte de viver em liberdade, em territórios com democracias estruturadas, raramente se questionam sobre a sua própria liberdade. As prisões assumem muitas formas. A mais forte está dentro de nós quando nos fechamos por dentro, impedindo a nossa liberdade.

Apesar de aparentemente vivermos sem amarras estamos aprisionados com a quantidade de tarefas que todos os dias realizamos e que não nos dão prazer algum. Para o grande Pepe Mujica, “ser livre é (…) passar a maior quantidade de tempo das nossas vidas com aquilo que gostamos de fazer.”

E se não fizermos o que gostamos de fazer vamos morrendo aos poucos, apodrecendo nessa prisão que foi sendo construída por nós ao longo do caminho. Enquanto executamos tarefas que pesam, não pelo esforço físico ou intelectual, mas pela ausência desprazer, vamos preenchendo a nossa cabeça com angústias e ansiedades sem fim.

Ficamos aprisionados a nós e tolhidos nos movimentos que nem sequer sabemos se os queremos realizar. Ser livre, como referiu Augusto Cury, “é não ser escravo das culpas do passado nem das preocupações do amanhã. Ser livre é ter tempo para as coisas que se ama.” A nossa liberdade passa por termos a coragem necessária para quebrarmos as correntes que nos prendem ao chão e que nos impedem de voar. A nossa liberdade deve ser construída todos dias para, como diz A. Cury termos “um caso de amor coma própria existência e desvendar os seus mistérios.”

A vida é tão bela quanto breve. Por isso não nos podemos desperdiçar no que não importa e em tudo o que nos retira a liberdade de pensar e fazer com o coração. Para sermos livres temos que deixar de estar presos dentro de nós. Sim, temos que abrir as portas da clausura ao doce sabor da madrugada para que os nossos sonhos se concretizem. Só podemos ser felizes se formos tão livres por dentro como felizmente somos por fora.