Excesivo castigo para el Alba de Tormes CF ante el Navega (0-4)

El Aficionado del Alba de Tormes Club de Fútbol no pudo mantener esta jornada la buena racha de resultados con la que contaba desde la reanudación del campeonato liguero tras las Navidades. De esta manera, el primer equipo albense cayó derrotado por cero goles a cuatro en la Dehesa (0-4) ante el Navega en un encuentro en el que el primer gol llegó en el minuto 4 tras un fallo local. El resto de los goles visitantes llegaron en los minutos 45, 62 y 73.

Entre tanto, con marcador de cero a uno a favor de los salmantinos, se anuló un gol a favor de los albenses que desde el cuerpo técnico local siguen sin saber el motivo de su anulación.

"Las sensaciones son contradictorias por lo abultado del marcador. El empate a uno no sabemos el motivo de ser anulado. Es muy fácil pitarnos y eso se sigue demostrando, hoy con el entrenador visitante dentro del campo. He hablado con el presidente de los árbitros, le he dicho lo que pensamos y él nos ha dicho que le da igual lo que pensamos. Hoy el partido ha servido para que los jugadores que menos minutos han venido disputando disfruten", ha señalado José Durán.