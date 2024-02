Salamanca patina, una comunidad sobre ruedas

Macarena Rivas, técnico superior de Educación Infantil, estaba cerca de los 30 cuando se puso los patines por primera vez. Había aprendido a patinar de niña y cuando encontró el momento se apuntó a una escuela de patinaje Rollerfanatic, donde ahora imparte clase a niños y a adultos. Ella es una de las integrantes de Salamanca patina, una comunidad heterogénea de personas que tienen en común su pasión por el patinaje. Macarena enumera los beneficios de esta práctica a nivel físico: desarrollar la coordinación, la resistencia y activar todos los músculos del cuerpo, no solo las piernas. “A nivel psicológico proporciona desconexión, como cualquier deporte, vitalidad y despeje mental”, afirma.

Salamanca patina ha aglutinado en los últimos años a patinadores disgregados. “Es un deporte muy abierto y familiar, enseguida haces vínculo con otra gente”, añade Macarena. “La idea principal es crear una comunidad, que estemos enterados de las actividades que organizan los clubes y que propongamos otras”, apunta Rubén Colmenero, otro patinador perteneciente a Salamanca patina.

Ambos reivindican los patines como medio de desplazamiento. “En esta ciudad es difícil porque no hay una normativa urbana que regule los patines como medio de transporte, con lo cual no sabes si puedes ir por carretera o acera. El carril bici es la zona más segura, pero muchos de ellos están diseñados y pensados solo para bicis. Algunos son muy estrechos, otros tienen un pavimento que resbala demasiado cuando está mojado o no puedes patinar porque simplemente es de arena o está lleno de piedras”, defiende Macarena.

Carreras, rutas, “roller disco”, viajes, master class con asociaciones… Salamanca patina diversifica su actividad y sus miembros se mueven a otras provincias, especialmente a Valladolid, para compartir formación y encuentros con otros grupos de patinadores.

Con P de Patinaje es una empresa que lleva 15 años impartiendo clases de patinaje en Salamanca capital y la provincia. Pablo Enrique Martín, uno de sus responsables, corrobora el auge de esta práctica entre menores y adultos. “Cada año tenemos más gente. Ahora mismo, alrededor de 600 alumnos más o menos”, explica. Su escuela enfoca el patinaje como una actividad de ocio y deporte, que también se puede compartir en familia. Destaca dos perfiles entre el alumnado adulto, “las personas que patinaron hace años y quieren volver y el adulto cuya ilusión es patinar y que nunca se ha puesto unos patines”. Entre las motivaciones está salir al parque o a la pista con sus hijos o salir a dar un paseo por el carril bici.

La conclusión de los patinadores es que no hay edad límite para empezar a caminar sobre ruedas. “Siempre siempre estamos a tiempo de aprender”, afirma Macarena. Pero la profesora deja claro que si la cabeza se bloquea por el miedo “no es buena idea” porque las caídas pueden ser más peligrosas. “Hay gente mayor que patina bastante bien porque no le pone límites”.