Bienestar urbano.

Esta semana hemos vivido ejercicios de eficacia municipal no muy frecuentes. Desde luego no pretendo criticar que se denuncie una situación impropia y en consecuencia se actúe con rapidez para corregirla, al contrario, y toda la ciudadanía debe colaborar en la medida de sus posibilidades. Pero me llama la atención la coincidencia entre denunciante y solución en algún caso. Por ejemplo, llevemos meses con suciedad en toda la ciudad vinculada a un exceso de convecinos voladores, denunciada por diferentes medios periodísticos o no, a veces corregida y con lentitud. Pero con los nuevos bancos de la Puerta de Zamora la solución llega, casualmente, cuando se queja el agente oportuno.

El mal estado de la moqueta de la pasarela sobre la Estación ferroviaria lleva tiempo, pero le regaña el PSOE y solución al canto en este caso. Añade las orillas del rio Tormes tras su último subidón, y se limpian al menos en el espacio Patrimonio de la Humanidad. Lástima no incluyeran la vieja aceña casi “soterrada” bajo la vegetación, o el mini vertedero acuático junto al Puente de Enrique Esteban y cerca de la Gasolinera de Nuño. Pedir el mantenimiento periódico de bancos o fuentes sería demasiado, lo hacen de vez en cuando quizás como distracción. A lo mejor ni los tienen inventariados.

Volviendo a las pasarelas, casualmente a la afectada le colocaron un tejadillo en su ultima reforma. Aprovecho para pedir revisión de pintura y óxidos rampantes en algunos puntos antes de ir estos más allá, y pensar en los lamentos sobre dificultades cuando se encharca la moqueta. Me parece buena idea extender las cubiertas al resto de pasarelas de la ciudad y entorno, e incluso a puentes sobre el rio. Ya lo he propuesto otras veces, pero por insistir que no quede. La lluvia, cada vez más infrecuente, el viento y el sol, con sus crecientes olas de calor, lo justifican. No olvidemos las variaciones de temperaturas de sol y sombra según las experiencias de Savia, entidad vinculada a nuestro muy culto, docto y sabio Ayuntamiento.

Otras veces me he fijado en el puente de la Universidad, pero los monárquicos al este del Enrique Esteban tienen una situación pareja. Al puente se le suma demasiado recorrido por tierra a la intemperie. En la atractiva pasarela entre el barrio de La Fontana y los Huertos Municipales es una lástima no lo tuvieran en cuenta en su momento. Existen soluciones, incorporadas desde el proyecto original, en ciudades como Sevilla vinculado a la insolación o a la lluvia en Pontevedra. Pero también, como en esta última, se pueden añadir. No suele ser demasiado habitual, y Salamanca acostumbra a necesitar demasiado estímulo exterior hasta llegar a adoptar algo así. Lo mismo parece ocurrir con las pasarelas carreteriles en ciernes (o vete a saber cuándo dada su acostumbrada eficacia) del gubernamental Ministerio de Infraestructuras.

Confiemos alguna vez que por fin el mantenimiento de mobiliario e infraestructura urbana sea una realidad periódica y programada, no fruto de insistentes demandas o repentinas fiebres, acabando también con el usar y tirar y comprarlo de nuevo. Asimismo, se revise el Plan de Movilidad profundizando en la preocupación por el bienestar del caminante, incorporando soluciones en la línea de lo esbozado para puentes y pasarelas. Por si acaso, nadie pretende incluir al Puente Romano o su metálico vecino dada su peculiaridad patrimonial. Basta con sencillas cosas posibles, y actúen.

Populares pontevedreses en un reproche sobre el Ponte da Barca. Inaugurado en 1905, a fines del siglo XX añadieron la cubierta sobre las aceras reformada por la Xunta antes de la Pandemia.