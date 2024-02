'Sororidad', las esculturas dedicadas a las mujeres de la salmantina Amelia García

El diputado de Cultura, David Mingo, y la escultora, Amelia García, presentaban este viernes la exposición “Sororidad”, que permanecerá en la sala La Salina hasta el 3 de marzo.

Esta creadora que es doctora en Bellas Artes ha ejercicido como profesora de Cerámica Artística de l´Escola Superior de Disseny de Palma de Mallorca, aunque ha regresado a su pueblo natal, a Valverdón, en Salamanca.

"Soy de aquí, aquí tengo a mi familia que me arropa y nací aquí, en esta casa. Qué curioso, sin planteármelo he vuelto al mismo sitio, he montado mi taller… A Mallorca voy con frecuencia porque ahí tengo mis galerías, mis amigos… pero decidí volver a Salamanca y lo primero que hice fue montar mi Taller", manifestaba en SALAMANCA AL DÍA.

En cuanto a la muestra 'Sororidad' explicaba que está compuesta por "piezas minimalistas que retratan a las mujeres buscando la síntesis, porque siento que nos apoyamos, trabajamos en conjunto, tenemos una conexión especial. La mujer es creadora de vida, transmisora de la historia, de las costumbres y las tradiciones. La experiencia ha sido magnífica y estoy dispuesta a repetirla donde me lo pidan".

Horarios y visitas

Esta exposición se puede visitar de manera gratuita en la sala de exposiciones del palacio de La Salina, ubicada en la calle de San Pablo nº 24, en los siguientes horarios:

De martes a domingo, de 11:30 a 13:30 h. y de 18:00 a 21:00 h.

Festivos, de 11:30 a 13:30 h.

Lunes cerrado.

Además, esta sala de exposiciones pone a disposición de Centros de Enseñanza, Asociaciones Culturales y otros colectivos una programación de visitas guiadas concertadas con el Departamento de Cultura, previa reserva, en el tfno 923 293 224.

Fotos de David Sañudo