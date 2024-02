Jehu: "¿Dueñas como primer entrenador del Salamanca UDS? No lo había pensado... a mí no me inquieta, solo estoy preocupado por el Mirandés"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del encuentro contra el filial del Mirandés.

Bajas: "Todavía no tenemos ninguna baja confirmada de los que tienen molestias. Souley tiene sanción. Fassani hay que ver cómo evoluciona y si puede llegar al partido. No vamos a arriesgar. Diego Benito está por aquí".

Pablo Espina: "Estoy muy contento por su llegada y nos va a ayudar mucho. Tiene experiencia, conoce la ciudad y sabe de lo que va la cosa. Puede ser titular igual que cualquier otro".

Mercado: "No sé si mejor, pero sí con perfiles distintos. Hay sorpresas gratas atrás para darnos libertad. ¿Corta? No me preocupa, todas las plantillas son así y no las hay de 22 jugadores tops. Estoy muy contento con lo que hay al poder jugar en dos o tres posiciones. La situación nos permite hacer diferentes formaciones tácticas. Está la cantera también".

Erick: "Están él e Imanol y pueden alterar como porteros junto a Jon. Así no están parados con el filial. Habrá que ponerles a entrenar más fuerte".

Amaro - Mati: "Tuvimos mucha solidez defensiva y fuimos rotando en la primera vuelta. Dependerá de cada partido y lo que necesitemos. ¿Pablo? Puede ser para él, sí... tiene cualidades muy buenas".

Mirandés B: "Es un equipo dinámico, joven y es un filial de Segunda División. Será complicado jugar en esa cancha y es algo duro. Tiene una base de jugadores que se mantiene de la primera vuelta".

Rafa Dueñas: "Sí, seguirá normal. No sé cómo le va a absorber la otra ficha. Desconozco que le exige la otra ficha y tengo desconocimiento. ¿Primer entrenador? No lo había pensado... a mí no me inquieta, solo estoy preocupado por el Mirandés".

Jehu: "Sigo igual, con la misma presión y con ansia de victorias. Esto es un reinicio y no podemos pensar de otra manera, da igual todo, solo hay que ir semana a semana. Hay que ir creciendo".