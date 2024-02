Denuncian un fallo masivo de los sistemas informáticos en los Juzgados de Salamanca

Denuncian una nueva caída de los sistemas informáticos en los Juzgados de Salamanca. De este modo, desde CCOO denuncian que "el Ministerio de Justicia sigue empeñado en ir avanzando en la denominada implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, pero con graves deficiencias que apreciamos diariamente en los Juzgados de Salamanca. En el día de hoy, distintas aplicaciones del Escritorio Integrado no han funcionado durante parte de la mañana, a lo que hay que sumar problemas constantes, que se han agravado en los últimos días, hasta llegar al fallo masivo sufrido esta mañana", explican.

"Afortunadamente ciertas aplicaciones, como las propias del Registro Civil o Fiscalía, no se han visto afectadas, en lo que al día de hoy se refiere. Pero sí se han visto afectados los Juzgados de Salamanca, al intentar utilizar el escritorio integrado. No funcionaban las aplicaciones, siendo todas ellas esenciales en el trabajo diario, pero más aún si cabe, aplicaciones como Minerva o Atenea. Minerva, es un sistema de gestión procesal. Se trata de una aplicación con la que se trabaja en los Juzgados de las CC. AA. que no tienen las competencias trasferidas, como es el caso de Castilla y León. Muchos días la aplicación deja de funcionar en distintos momentos a lo largo de la jornada y otros días, como hoy, ha dejado de funcionar por completo. La aplicación Atenea, utilizada para el registro y reparto de asuntos, en puntos clave como la Oficina de Registro y Reparto, el Juzgado de Guardia o el Juzgado de Instrucción Nº3 de Salamanca, especializado en violencia sobre la mujer, es inadmisible y preocupante, que no funcione debidamente", explican.

Una situación que califican como "desesperante" y que "provocan hartazgo en los funcionarios, así como una acumulación del trabajo y como consecuencia, retraso en la tramitación de los expedientes, repercutiendo finalmente en la ciudadanía".

"Desde CCOO reiteramos que todos estos problemas dificultan el trabajo a diario, que no son problemas puntuales toda vez que llevamos años ante un mismo panorama", concluyen.