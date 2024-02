Los mitos más comunes sobre comprar CBD online y la verdad detrás de ellos

A la hora de comprar CBD online, existe una serie de mitos que conviene aclarar, pues antes de adquirirlo debemos tener todos los conocimientos posibles con el fin de tomar lo que se denomina una decisión informada.

Es normal que existan estos mitos y datos erróneos, pues la venta de CBD a través de Internet es algo novedoso y puede asustar al relacionarse con la marihuana. Por eso, en tiendas como Cannandalus se esfuerzan por educar a los clientes, ofreciendo siempre productos de calidad.

El CBD es adictivo

Uno de los mitos más extendidos dice que el CBD que se compra online es adictivo. De hecho, muchas personas creen que esto no es más que un truco con el fin de poder acceder a la marihuana de forma legal.

Nada más lejos de la realidad, puesto que el CBD se vende porque no “coloca”. De hecho, una vez que se deja de ingerir no produce síntomas de abstinencia como pasa cuando se toman drogas. En este estudio de 2017, se demuestra que el cannabidiol no genera ninguna señal de abuso en las personas que están acostumbradas a fumar marihuana.

El CBD no tiene beneficios para la salud

Siempre hay quien piensa que el CBD no es más que un sustituto de la marihuana, de manera que aquellos que lo compran online en realidad lo hacen para colocarse. Esto no es así, ya que el cannabidiol tiene beneficios en nuestra salud, que es la causa de que millones de personas lo consuman en todo el mundo de manera regular.

Se necesita más investigación, pero ya hay evidencia científica de que es bueno para reducir el dolor, la ansiedad, mejorar el sueño, etc. De hecho, podemos leer estudios que hablan del CBD a modo de un tratamiento potencial para los problemas relacionados con la ansiedad.

No es legal

¿Si no fuese legal se podría vender en cientos de comercios online? La respuesta es que sería imposible, de forma que podemos comprar cannabidiol con total tranquilidad. Eso sí, conviene hacerlo en una tienda del país en el que residimos y no llevar el CBD en nuestros viajes sin antes informarnos, pues las leyes pueden cambiar en cada uno de los países.

La clave está en la cantidad de THC (la sustancia psicoactiva que coloca), puesto que su legalidad depende de que el porcentaje sea ínfimo. De todas maneras, dentro de España esto no nos debe preocupar. Así, la única precaución que hay que tener es comprar el CBD en tiendas online de aquí.

El CBD es como el THC

Finalizamos con el último mito, ese que dice que es como el THC, pero que es legal por una serie de argucias. El cannabidiol no tiene nada que ver con el THC. Lo único que tienen en común que ambas son sustancias presentes en el cannabis, pero si el CBD es legal es justo porque es muy distinto al THC.

Así, para que el CBD se pueda vender en España, las plantas del cannabis son “especiales”, lo que significa que su cantidad de THC debe ser inferior al 0,2 %, lo cual es una cifra despreciable.