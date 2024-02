Dimisiones futboleras en diferido, "una coña marinera…"

Lo de «coña» es tanto como decir “guasa”, o “broma» o también “cosa molesta o fastidiosa”. Todo depende del tono. También se puede aceptar “coñazo”. Al contrario de “cojonudo”, que puede tener una acepción más positiva.

Se pueden leer por ahí muchas teorías, dicen que Camilo José Cela lo tomó de Quevedo y hace también sus pinitos, hasta el punto de que el adjetivo “marinera” se añada a “coña” para mezclar lo fastidioso con lo divertido y atildado. Hay quien asegura que la “Coña Marinera” es un molusco gasterópodo, por nombre científico “Cymbium Olla”. Y se engancha en las artes de arrstre, huele muy mal cuando se pudre. Aseguran que se suele comer cocida y aliñada por la zona de Huelva.

Pues sí, el “coñazo” de Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, ha dimitido de su cargo pero “en diferido”. Su presidente asegura aceptarlo porque Xavi es una leyenda… O sea, para mí, una “coña marinera”. Un nuevo invento al que añadirán el consabido comentario: “Es el ADN del Barça”. ¡Joder! ¡Qué paliza! Es la confirmación de que entrenar allí es de una presión inhumana, eso sí, para hacerlo más llevadero “aguanto hasta junio” y me llevo la “pasta” pactada hasta entonces. No me extraña que Xavi asegure que “él es muy racional…”

También pudo ser una intentona para reclamar su sitio, para que lo respetaran más y dudaran menos, pensando que aparecerían los aficionados en tromba pidiendo que se quedara, que era su salvador, que adoraban su modelo único de juego cuando gana, eso sí… Pero nada de eso ocurrió. Dimitió y ya está. No al momento que eso lo hace todo el mundo, hizo un “Cospedal en diferido”, y luego lo adornó entre declaraciones y declaraciones, una de ellas en el campo cuando perdió contra el Villarreal: “¡Esto es una vergüenza; una vergüenza…! “Y se quedó admirando su temple estructural con sus ojos de besugo de toda la vida…”

Días antes de dimitir “en diferido” aseguró que la Liga estaba preparada para que la ganase el Real Madrid, ya apareció su proverbial victimismo, el de toda la vida, y su jefe presidente aprovechó también para relatar aquello de “la caverna”, pero no se atrevió a decir “ni mú” sobre el “asunto Negreira”. ¡”Que me enseñen las pruebas!”, aseguran a diario en plan “coña marinera” con un tono en el que siempre fueron maestros de la expresión… Mientras tanto, ya hay una lista interminable para el próximo “casting” de entrenadores que sea del gusto del presidente. Y lo tendrán que hacer muy pronto porque Laporta, el presidente, se ha quedado sin el escudo de Xavi y todos los golpes irán a parar a él mismo.

Otra “coña marinera” es que en algún periódico dicen haber recurrido a la “inteligencia artificial” para seleccionar al nuevo entrenador. Los "algoritmos" se volverán locos porque es muy difícil discernir los pensamientos y el ADN Barça que tanto se airea. Tan solo recordar que hasta Cruyff fue cuestionado de entrenador por el “edificiero” Núñez. Así que esperemos a las próximas horas para conocer al nuevo ideólogo futbolero catalán…