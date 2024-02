De “PEC” a “servir coño”: diccionario para comprender a la generación Z

“Vibe”, “oversharing”, “chill”, “mood”, “fomo”, “BB”, “slay”… El vocabulario habitual de la generación Z (adolescentes y jóvenes nacidos entre 1997 y 2012) presenta serias incógnitas para su entorno. Un lenguaje que surge a través de las pantallas de los móviles, que evoluciona a la velocidad a la que estos deslizan vídeos en TikTok y que sirve para nombrar nuevos estados, sensaciones y realidades.

Natalia Martínez de Baños, joven de 21 años que estudia Bellas Artes, explica algunos de estos términos: “Utilizo “random” en lugar de la palabra “aleatorio” porque me parece más fácil de decir. También tengo más normalizado “outfit” que “conjunto de ropa”. “Cringe” es algo que te da vergüenza ajena y “mood” significa “estado de ánimo”, define. La joven afirma que “crush” es el nuevo “amor platónico” y “same”, la palabra para decir “lo mismo”. Natalia tiene claro cuáles son sus expresiones favoritas: “Servir coño me gusta mucho porque significa darlo todo, ser una diva y PEC (por el culo) me hace mucha gracia; quiere decir que algo te encanta. “De locos” es una expresión que uso bastante y también “BB” como mote cariñoso con mis amigas”.

Otros términos son “vibe”, que se utiliza para expresar que algo transmite buena o mala energía; “oversharing” es compartir demasiados datos y experiencias personales; “estar de chill” es un plan tranquilo; y “gaslighting” es la traducción al inglés de “luz de gas”, un tipo de manipulación psicológica para que alguien dude de sus percepciones y recuerdos. “Se te pira” es lo mismo que “se te va la cabeza”; “slay”, impresionar a alguien; y “ghosting”, desaparecer de la vida de alguien con quien se ha mantenido algún tipo de relación sexoafectiva sin dar ninguna explicación. “Me renta” quiere decir que merece la pena y “luce”, “parece”. El marcador discursivo por excelencia es “en plan”, omnipresente entre las conversaciones de la generación Z.

Javier de Santiago-Guervós, catedrático de Lengua Española y Comunicación en la Universidad de Salamanca, explica que cada grupo juvenil crea su propia jerga en su momento y que los centennials no son una excepción. “Chungo, guay, mola… cada generación ha ido utilizando sus expresiones para distinguirse. A veces las recogen los diccionarios, y años después caen en desuso y aparecen como lenguaje juvenil o vulgar”, observa.

Sin embargo, si hay un rasgo que caracteriza a la jerga de los centennials es el ecosistema en el que nace, internet y, más concretamente, las redes sociales. “En muchos casos no se emplea luego en un diálogo natural en la calle. En redes se utilizan contracciones, se eliminan puntos, elementos de interrogación… Aparecen expresiones que son propias y luego, a veces, se traspasan. Santiago-Guervós describe los medios sociales como “una vía de comunicación que está un poco por debajo de la habitual, donde hay otras formas”. “Los jóvenes tienen sus propios modos de expresión y los lingüistas lo que tenemos que hacer es estudiarlos y describirlos. Los jóvenes no hablan peor, depende del contexto utilizan un registro u otro”.