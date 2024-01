Rubén Andrés, sobre posibles salidas en Unionistas: "Ha habido jugadores con ofertas, pero han decidido quedarse"

Jon Etxaniz, jugador de Unionistas, ha ofrecido sus primeras palabras a los medios de comunicación locales después de haber debutado contra el Cornellá. En el acto le ha acompañado Rubén Andrés, el director deportivo, que ha hablado sobre la situación de mercado a pocas horas para su cierre.

JON ETXANIZ

Presentación: "Fue fácil venir a Unionistas y la opción que más me gustaba. Las dos partes teníamos interés y estoy muy contento. Todo el mundo me ha hablado muy bien del club, ya sea Óskar Martín, Unai Hernández... y me viene genial para reinvindicarme".

Sistema de juego: "Podíamos haber ido a por más porque hicimos daño, puede que el otro día nos fuéramos más hacia atrás y ganamos un 3-0".

Responsabilidad: "No la tengo. Vendré a hacerlo lo mejor posible, me han hablado muy bien de la afición y quiero hacerlo bien".

Goles: "No me pongo cifras desde hace años".

Club: "Alguno no me creerá, pero sigo desde hace tiempo al club y he visto muchos resúmenes. No se pone límites y hace bien las cosas. Es un sitio para ir hacia arriba. Pensamos en hacer un buen papel en León. Óskar Martín me dijo todo bueno, me lo encontré en un partido".

Protagonismo: "Me veo bien de ritmo y quiero continuidad. Debo estar preparado, ya me olía la opción de salir de Alicante y me encuentro disponible si el míster lo decide...".

Alicante: "El primer año se hizo una apuesta por mí y no pude meter muchos goles. Luego ya no he tenido la participación que me hubiese gustado".

RUBÉN ANDRÉS

Valoración: "Le doy las gracias a Antonio, al grupo de scout, al cuerpo técnico, a Torrens y la directiva. De puertas para dentro hay mucho trabajo en Unionistas".

Etxaniz: "Desde la primera llamada ha querido venir a Unionistas y es un orgullo. Tiene 33 años y nos va a dar muchísimo tanto en goles como en trabajo. Aguanta balones, da trabajo...".

Mercado: "Los deberes están hechos y los jugadores prioritarios han venido. Es un mercado raro, lento y hemos traído lo que queríamos. Es la mejor plantilla que se puede tener. La Copa puede que haya ayudado a que vengan Nieto y Etxaniz. No estamos descansando hasta mañana...".

Gente veterana: "En verano debemos de tirar ya no por jóvenes, sino por jugadores que tengan proyección, cedidos...".

Serrano: "Ha habido jugadores con ofertas, pero han decidido quedarse".

Slavy: "Es un jugador que va a completar la cesión".