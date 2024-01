Más de un tercio de los españoles no leen nunca

El porcentaje de españoles que lee libros se mantiene estable en torno al 68% tras el fuerte incremento registrado durante la pandemia. Así se refleja en el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2023, elaborado por Conecta para la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) con el patrocinio de CEDRO y en colaboración con el Ministerio de Cultura. Según este estudio, el porcentaje de personas que, en España, leyeron libros durante 2023 alcanzó el 68,3%. Además, el porcentaje de aquellos que leen en su tiempo libre por ocio se situó en el 64,1 %. Esta cifra es ligeramente inferior a la registrada en 2022. No obstante, si hacemos un análisis desde 2012, el porcentaje de lectores que lee en su tiempo libre se ha incrementado en cinco puntos porcentuales.

“El Barómetro de 2023 muestra la consolidación del importante incremento experimentado durante la pandemia y, especialmente durante el confinamiento, que registró más de cinco puntos. Desde entonces, los índices han presentado una cierta estabilidad. Del análisis de este estudio, sigue llamando la atención un dato, el 35,9 % de los consultados afirma no leer nunca o casi nunca”, ha explicado Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España. El estudio sobre la lectura refleja que el porcentaje de lectores frecuentes, aquellos que leen al menos con una frecuencia semanal, se sitúa en el 52%, ligeramente inferior al registrado en 2022 (52,5 %). No obstante, si se hace una comparación con 2012, esta cifra es 4,8 puntos superior a la registrada ese año.

El porcentaje de mujeres que dedican su tiempo libre a la lectura de libros supera al de los hombres en todos los tramos de edad, destacando la diferencia porcentual de 17,5 puntos que se registra en los lectores del grupo comprendido entre los 25 y 34 años, alcanzando las mujeres un 73,4 % mientras que los hombres un 55,9 %.

Cuatro de cada diez españoles que no tienen hábito lector argumentan que la falta de tiempo libre (44,3 %) es su razón principal para no leer libros. Esta cifra se incrementa a 54,4 % entre la población de 55 a 64 años. El 31,1 % señala que prefiere emplear su tiempo libre en otros entretenimientos. Por su parte, el 29,7 % de los no lectores manifiesta una falta de interés y el 1,6 % no lee por motivos de vista o salud.