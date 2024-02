José Ignacio García: el autor que ha reinventado el género de la crítica literaria

Siempre es un gusto escuchar a José Ignacio García, ya sea en una presentación o en una conferencia como las que le llevó por toda Castilla y León hablando de nuestros autores y libros de la mano del Instituto Castellano y Leonés de la lengua. Lo es porque este escritor es un prodigio de conocimiento, de cercanía y bonhomía. Y también debido a que, como afirma Fernando Conde Parrado en el estupendo prólogo de “26 soldaditos”, García pertenece al grupo de críticos que eligen entre los diversos libros que se le ofrecen, aquel que le atrapa para analizarlo, gustarlo, paladearlo… y aconsejarlo.

Publicado por una editorial que nos está dando muchas alegrías y para la que García coordina la fantástica colección “Cuentenario”, Castilla Ediciones, este libro que se lee como un conjunto de relatos o como una novela muy personal, alude en su espléndido título ¡Cómo titula José Ignacio García! a los veintiséis tipos móviles que se combinan para escribir todo lo que sale de la mente de los autores y que nuestro escritor analiza generosamente en sus reseñas literarias en el ABC y en el periódico “La nueva Crónica de León”. Un ejercicio metaliterario que le muestra, no solo como un crítico avezado cuya lectura es minuciosa y entregada, sino como un columnista, un cuentista pleno de gracia capaz de hacer en cada pieza una danza entre lo personal y lo literario. Piezas que no pierden vigencia y que merecen aparecer reunidas en un ramillete que se convierte en libro, un libro indispensable para entender lo nuestro, la literatura castellana y leonesa, y la española en general, para meditar acerca del panorama actual de una literatura que, pese a todo, se empecina en ser buena y no sucumbir a la facilidad de gran parte del mercado.

Un recorrido, el de los soldaditos, que se inicia con el homenaje humilde y el recuerdo del encuentro con el escritor Tomás Sánchez Santiago. Desde la más absoluta de las subjetividades, agradecido y fecundo, García no solo hace una lectura del libro “Cerezas en el escondite” sino un repaso emocionado a la literatura contemporánea zamorana. Una buena muestra de lo que será el resto del libro, breves pinceladas muy atinadas acerca del libro, forma, fondo, trayectoria del autor… y aromas de biografía personal que nos hacen sonreír y disfrutar del relato que intercala: “yo, que me reconozco enamorado, cincuentón y heroico, sentí como un sopapo alusivo en el rostro” afirma García hablando de “Los besos” de Manuel Vivas. Una manera de reinventar el género de la crítica literaria que no solo nos guía y apacienta en la lectura, sino que nos hace seguirle, semana a semana, con el encuentro con el amigo, el lector fiel al que hacemos caso en una charla distendida. Porque otro de los valores de este crítico avezado es mezclar el rigor con esa ligereza que hace que las críticas-crónicas-columnas, tres C magníficas en su maridaje, sean perfectamente válidas para un lector medio de periódicos siendo, a la vez, atinadas y valiosas en el análisis de aquello que aborda tras elegir entre numerosos títulos. La misma elección es una declaración de intenciones, e imagino al cartero del pueblecito donde mora nuestro autor, cercano a esa Medina del Campo que tanto ama, llevando la carga libresca a una mesa en la que José Ignacio García elegirá, libre de toda imposición de grandes grupos, aquello que despierta su exquisito apetito de crítico y su amor desmedido por la buena literatura para entregarlo bien emplatado a un lector que ya se ha acostumbrado a su prosa directa, plena de ironía, de gracia y de hallazgos como le dedica a Luis García Jambrina glosando sus relatos: “su estilo de corte clásico y elegante, su ocurrente capacidad dialéctica, la pureza de su prosa precisa, la nitidez argumental, la carencia de artificios innecesarios, la intensidad narrativa o el ritmo vertiginoso que no da tregua al lector”.

Sabe de literatura este escritor de novelas y relatos vivos y palpitantes y nos pasea por el panorama libresco con gracia y generosidad. Porque un escritor crítico es, ante todo, un lector entregado al otro en el que no cabe la envidia profesional: lo mismo se inclina con fervor ante Abella que ante Antonio Pereira a quien glosa emocionado; ironiza con Llamazares y recorre la obra entera de Sara Mesa o de Noemí Sabugal; enreda a Pilar Adón con Al Morabet o Isaac Rosa por citar algunos ejemplos e invitarles a leer el resto de las críticas… y todo con un lenguaje pleno de frescura, una rauda capacidad de análisis, elementos de la realidad, pura vida que palpita en cada pieza perfectamente orquestada. Y todo para articular un libro que la editorial ha tenido el atrevimiento de publicar dignificando la tarea diaria del periodista ¿Una recopilación de reseñas literarias? ¡Qué fuerte! Atrevimiento que nos ofrece una visión muy personal y certera de nuestro panorama literario tan sumido y sumiso a los dictámenes de un mercado al que el autor no rinde pleitesía.

Antólogo y coordinador del libro que mejor relata el subgénero de la narración breve en Castilla y León “Cuentos pendientes”, publicado en el 2021, José Ignacio García puede ser considerado gracias a sus críticas, aparte de su trabajo como narrador, y sobre todo, a su conocimiento de nuestra región, un experto en literatura de la tierra de Delibes, sin embargo, este autor no de provincias aunque lo sea, trasciende y va más allá con cada paso. Y este libro es una buena prueba de ello, por lo tanto, no hay que perderse la oportunidad de oírle, degustarle en vivo y en directo y felicitarnos. Por suerte, como afirma Conde Parrado, existen críticos como él y me van a permitir, lectores como nosotros.