El grupo Blaze the Trail y su música metalcore llegan a Salamanca

La Sala B del Caem acogerá este viernes el concierto de Blaze the Trail, una banda de metalcore de Valladolid que ha dado más de 100 conciertos desde sus inicios en diferentes países como Portugal, República Checa, Alemania, España y Bélgica, incluyendo festivales de renombre como Resurrection Fest (Viveiro, España), Z!Live (Zamora, España) y Comendatio Music Fest (Tomar, Portugal).

En cuanto a trabajos se refiere, la banda lleva a sus espaldas lanzados un EP, ‘Off The Ground’ (2017); un LP: ‘Not A Game’ (2019) y dos singles tras la pandemia (2022): ‘Kill The System’ y ‘When Worlds Collide’.

Actualmente la banda está preparando el lanzamiento de un nuevo EP titulado ‘Signs’, un álbum intenso y desgarrador que trata sobre la confusión interna que todos afrontamos como personas. ‘Signs’ explora las emociones más complejas y abrumadoras que podemos experimentar como seres humanos a lo largo del camino.

En este concierto les acompañarán la banda salmantina This is the Way.