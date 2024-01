Startup Olé se viste de gala en el Palacio de la Bolsa de Madrid con motivo de su lanzamiento internacional

Startup OLÉ vuelve un año más al Palacio de la Bolsa de Madrid el jueves, 1 de febrero, para presentar el amplio catálogo de actividades que realizará en 2024, así como sus beneficios. En primer lugar, se anunciará ante inversores, corporaciones, administraciones públicas, medios de comunicación y los principales colaboradores de Startup OLÉ la fecha de la nueva y 11ª edición de su feria de emprendimiento; siendo esta del 8 al 10 de octubre en el Palacio de Congresos y en diversos espacios de la Universidad de Salamanca.

Startup OLÉ Salamanca ’24 incluirá, entre otros, un foro de inversores y corporaciones, un foro sobre ciberseguridad, un foro de aceleradoras, un foro de innovación iberoamericana, un foro de impacto y un foro de universidades, entre otros. Como en ediciones anteriores, Startup OLÉ Salamanca ‘24 se centrará en la organización de actividades y experiencias que incluyen contenidos exclusivos con grandes ponentes en mesas redondas y charlas plenarias, feria de startups, competición de pitch, conciertos y actividades de matchmaking y networking.

Además, se darán a conocer los dos nuevos eventos que Startup OLÉ organizará este año. En primer lugar, Startup OLÉ Miami, que tendrá lugar del 15 al 16 de abril en la ciudad líder en inversión de Estados Unidos. Para ello, Startup OLÉ cuenta con el apoyo de entidades como Miami Dade, Beacon Council, CAMACOL, la Cámara de Comercio Argentino americana o Letslaw, entre otros. Por otro lado, en 2024 también se celebrará Startup OLÉ Beach Edition, del 26 al 28 de junio en Marbella, evento que cuenta ya con el apoyo del Ayuntamiento local y de Andalucía Lab. Estas dos iniciativas persiguen el objetivo de ayudar a emprendedores y startups a la hora de acelerar su conexión con inversores, corporaciones, administraciones públicas, medios de comunicación y demás agentes del ecosistema en dos ciudades con gran potencial de inversión y una gran calidad de vida, favoreciendo así la creación de riqueza y empleo.

Este lanzamiento también servirá para presentar el nuevo proyecto nacido de la colaboración entre INCIBE y la Universidad de Salamanca: CIBER-SHUBE. Esta iniciativa titulada ‘Invitación pública para la colaboración en la promoción de Proyectos Estratégicos de Ciberseguridad en España’ persigue la aportación de soluciones concretas a algunos de los mayores desafíos científicos y tecnológicos de nuestra sociedad y economía bajo la denominación de “Proyectos Estratégicos”, en el ámbito de la ciberseguridad promovidos por universidades públicas o consorcios integrados por universidades públicas y privadas en los cuales una universidad pública, en concreto la Universidad de Salamanca, ejerza el rol de coordinación y administración del consorcio.

Por otra parte, dentro del Programa de Impulso a la Industria de la Ciberseguridad Nacional para incidir en aspectos clave dirigidos al crecimiento y al desarrollo de nuevas empresas en el sector, enmarcado en el programa INCIBE Emprende, la Universidad de Salamanca desarrollará la iniciativa titulada ‘Invitación pública para el desarrollo de actuaciones de captación de ideas de negocio, incubación y aceleración de proyectos de emprendimiento’, que buscará el desarrollo de actividades especializadas (charlas, talleres y eventos) en la promoción de iniciativas emprendedoras en ciberseguridad, con el fin común de incorporar emprendedores a la economía y sociedad digital española, aportando medios materiales y/o personales para su consecución de manera conjunta y coordinada.

Por último, este evento promoverá las nuevas temporadas de ‘Startup OLÉ Radio’ en 'Radio Intercontinental’ y ‘Startup OLÉ Radio Iberoamérica ‘en la cadena argentina ‘Eco Medios', ambos programas líderes en emprendimiento, startups e inversión en España e Iberoamérica y con más de 120 invitados emitidos.

Agenda

El acto de inauguración, que se iniciará a las 16:30 horas, contará con las intervenciones de Berta Ares, directora de BME (Bolsas y Mercados Españoles) Inntech; Marcelino Oreja, embajador de Startup OLÉ; Javier González, vicerrector de Economía de la Universidad de Salamanca; Félix Barrio, director general de INCIBE; Borja Cabezón, consejero delegado de Enisa; y Pilar Carrato, directora económico-financiera de CDTI. Tras ello, el CEO y fundador de Startup OLÉ, Emilio Corchado, presentará todas las novedades de Startup OLÉ ‘24 a los asistentes.

El evento de lanzamiento en el Palacio de la Bolsa de Madrid contará con 4 mesas redondas, dedicadas a la inversión, la innovación abierta, la comunicación y el papel de las instituciones y corporaciones públicas. Cada una de estas mesas contará como ponentes a relevantes expertos en el tema a tratar. Emilio Corchado, CEO y fundador de Startup OLÉ, actuará como maestro de ceremonias.

La primera mesa redonda, titulada ‘La Inversión en un Mundo Cambiante: Tendencias, Retos y Oportunidades’, contará con la participación de Carlos Blanco, co fundador y Managing Partner de Encomenda Smart Capital; Guillermo Jiménez, director general de ICO AXIS; René de Jong, Business Angel de Runway Investments S.L; Inmaculada Rodríguez, General Manager de Unirisco; Marta Huidobro, presidenta de la Asociación Española de Business Angels Networks (AEBAN); Iñigo Laucirica, Investment Manager de Samaipata y Jesús González Nieto-Márquez, director gerente de BME Growth. Esta mesa será moderada por José Zudaire, director general de SpainCap.

La segunda mesa redonda, titulada ‘La Innovación Abierta: una Oportunidad para Todos’, contará con las intervenciones de Jesús Hernández, director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE; Óscar Cantalejo, gestor de Inversiones de Iberdrola; Jorge Ruiz-Peinado, Head of New Ventures de Cepsa; Javier González, Open Innovation Manager de Acciona; Alfredo González, Head of Corporate Venturing de Talgo y será moderada por Rodrigo del Prado, co-fundador de Bq.

La tercera mesa redonda, titulada ‘Los Medios de Comunicación: Agentes de Cambio’, contará con la participación de Juanma Romero, fundador del programa Emprende de RTVE; Esther Molina, CEO de WILDCom; Fernando Martínez, director general de Revista Alimentaria; Andrés Dulanto, redactor jefe de la Agencia EFE y Alina Santamaría, directora de la revista Embassy Today. Sandra Cerrada, presidenta de Aje Madrid, actuará como moderadora.

En la última mesa redonda, titulada ‘La Administración y las Corporaciones Públicas como Agentes de Desarrollo Social’, intervendrán Pedro José Martínez, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca; Ana Isabel Cremades, directora general de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid; José María Blasco, director de la división de Infraestructura, Salud y TIC del ICEX; Alejandro Asensi, gerente de Inversión de Enagás Emprende y Andrés Gómez, jefe de Innovación Abierta de Renfe. Joe Haslam, director ejecutivo del Programa de Escaleup de propietarios de la IE Business School actuará como moderador de la charla.

El encuentro finalizará con un cocktail networking en un espacio emblemático como el parqué de la Bolsa, símbolo y corazón del mercado bursátil.