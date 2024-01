La edil no adscrita, Olga García, al alcalde de Béjar: “Usted dijo que los asesores se los había mandado Fernández Mañueco”

Primer pleno del año 2024 en Béjar y la situación que vive el alcalde Luis Francisco Martín no ha variado en el cambio de año. La minoría del pacto PP-VOX quedo aún más mermada este lunes tras el paso de Olga García a la concejalía no adscrita y nuevamente se pusieron en liza cuestiones relativas al caso de los asesores, que siguen en una densa bruma que no se disipa.

De las más de tres horas de duración, más de una hora y media se dedicó al turno de ruegos y preguntas, en el cual Olga García tomó la palabra para explicar los motivos de su marcha del grupo popular, incidiendo en los hechos ocurridos con los asesores del alcalde Luis Francisco Martín y apuntando directamente a la cúpula del PP. Según García, Martín habría asegurado que “los asesores se los había mandado Fernández Mañueco e incluso su asesor dijo que venían de parte de Díaz Ayuso”.

Una afirmación que fue desmentida por el propio regidor municipal, en un tramo final de la sesión plenaria con alusiones personales. Nuevamente se pidió por parte de la oposición la dimisión de Luis Francisco Martín, incluso por parte de los intervinientes en el turno de público, que mostraron su malestar con la gestión que está desarrollando el pacto PP-VOX.

En lo referente al orden del día, se dejó sobre la mesa la aprobación de un acuerdo con la Junta de Castilla y León para la gestión de las pruebas de selección de la Policía Local y salió adelante la moción socialista que fija la realización de las comisiones informativas los lunes a las 12 de la mañana.