El Perfumerías Avenida cumple con el Uni Gyor y se medirá al 'coco' Fenerbahce en cuartos de Euroliga (56-42)

El Perfumerías Avenida ha cumplido con el Uni Gyor y se medirá al temible Fenerbahce, que es el vigente campeón de Europa, en cuartos de Euroliga (56-42). Asimismo, Laura Gil ha dado un recital en Salamanca para cerrar la fase de grupos con un solvente triunfo delante de la Marea Azul como antesala de lo que viene por delante en febrero.

En la alineación de una cita tan importante, Nacho Martínez ha confiado en cinco guerreras como Carter, Lucía Rodríguez -por una equivocación en la mesa con Leo-, Delaere, Laura Gil y Hatar. Toda la carne en el asador para no llevarse un susto, esperar el favor del Polkowice para ser terceras y evitar al gran 'coco' de los playoffs. Por su parte, Hatar y una ex como Carleton, que ha recibido el cariño de la grada en su vuelta al hogar, han realizado los primeros lanzamientos sin éxito de la noche, que no han sido pocos hasta que Laura Gil ha anotado con un gancho estiloso. Goree ha replicado y Torok ha puesto por delante a las húngaras, por lo que el técnico local ha solicitado un tiempo muerto. Acción-reacción con un triple de Leo desde la esquina y Bridget ha sumado sus primeras unidades al casillero. Intercambio de golpes con Rodríguez y Gil capitaneando el barco ante las bajas de 'Fas', Silvia y Prince. 15-12 en el primer cuarto. Emoción.

En el segundo, las hostilidades las ha inaugurado Koné desde la línea de personal y Hatar ha continuado con un día para el olvido a causa de sus numerosos fallos. Entre tanto, Laura ha colocado los dobles dígitos de diferencia y las locales se han sacudido la presión de las visitantes. Al descanso, Sika ha dejado la victoria bastante encarrilada al tirar del carro azulón con el 36-20. A mirar otros marcadores ya.

MVP GIL

Con el paso por los vestuarios, misma película para el Perfumerías Avenida con un parcial de 6-0 de la mano de Laura, pero Carleton lo ha cortado con una penetración y Hatar se ha liberado al séptimo intento por fin. Alegría en Würzburg con su tiro para finiquitar una noche aciaga para la 'Torre de Europa'. En el ecuador del tercer acto, Gil se ha plantado en los 20 puntos con una actuación escandalosa una semana más. Impresionante el 2024 de la internacional absoluta con España.

50-30 para los últimos 10 minutos y la única mala noticia del día ha llegado desde Francia con el golpe que el Villeneuve d'Ascq le ha asestado al Polkowice para quedarse la tercera plaza del grupo B de la Euroliga. Una pena. El DVTK habría sido un contrincante más asequible, sobre todo teniendo en cuenta que el Fenerbahce es temido por todos y contará con el factor cancha en la siguiente ronda. Sin embargo, el Perfumerías Avenida buscará la épica para colarse en una nueva Final Four de la máxima competición continental. Estar en cuartos ya es un premio sin duda... y más viendo el panorama de hace unas semanas hasta el cambio.