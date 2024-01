Perera alza el telón de la temporada taurina en Valero

La temporada taurina 2024 echa a andar esta tarde con el tradicional festival que se celebrará en la plaza de toros de Valero de la Sierra. El protagonista de la apertura de campaña será el diestro extremeño Miguel Ángel Perera, quien lidiará dos toros de García Jiménez a las cuatro y media de la tarde. Pese a ser lunes, se espera un buen ambiente en la localidad serrana, además de que la climatología será favorable con temperaturas de 14 grados, sin riesgo alguno de precipitación y con rachas de viento que no superarán los 8 kilómetros por hora.

Perera, con quien SALAMANCArtv AL DÍA conversó hace unos días en esta entrevista, comienza en Valero su vigésima temporada como matador de toros. Una efeméride que ha querido tener como punto de partida este tradicional festejo, tal y como él mismo manifestó: "Me parece una circunstancia muy especial empezar la temporada del vigésimo aniversario de mi alternativa en un lugar como Valero que me evoca a cuando todo empezaba. Tiene su simbología y me encanta. No se nos puede escapar el esfuerzo que para una localidad como Valero supone que haya toros y tenemos que corresponder en esa misma medida".