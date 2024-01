Las negligencias a los médicos les salen gratis

La Consejería de Sanidad de Castilla y León tendrá que indemnizar a los familiares de una persona por provocarle la muerte por coronavirus. La víctima acudió al hospital por otra patología, fue ingresada en una sala de contagiados, contrajo el virus y murió sin ser tratada de la dolencia que la llevó al centro.

Durante la pandemia fueron muchas las personas que fallecieron sin recibir asistencia médica, por ser mal atendidas en los hospitales, o por no recibir más asistencia que un diagnóstico por teléfono y una recomendación que valía para todos. No son pocas las familias que han denunciado los hechos pero ninguna de las denuncias había prosperado. No era fácil dar abasto, somos conscientes de ello, pero no nos engañemos, las denuncias por negligencias médicas, que no deben confundirse nunca con errores involuntarios, no surgieron con la pandemia, ya se ponían antes y se seguirán poniendo a pesar de esta sentencia.

Los médicos, por mucho que se quejen, siempre contaron con todos los privilegios oficiales. Por irnos lejos, cuando los Reyes Católicos expulsaron a los judíos de la España musulmana, fueron más benévolos con los que ejercían la medicina que con el resto de los profesionales, y por quedarnos cerca, durante la dictadura, se les permitió cobrar a los vecinos, por “Visitas suplicadas”, ponían algunos en los recibos para que encima les agradecieran el favor con un gallo que nunca rechazaban, con un buen jamón o con el aguinaldo por Navidad, la todavía recordada por muchos Iguala, además de cobrar por consultas privadas lo que les diera la gana. Y esta sentencia, como la mayoría de las que antes de la pandemia dieron la razón a los familiares, deja claro que seguimos en las mismas: el juez reconoce los hechos y está bien, la familia percibirá el dinero correspondiente, que es triste, además de que también puede tener consecuencias negativas, tener que cobrar por esto, pero de momento a nadie se le ha ocurrido otra forma mejor para recompensar la pérdida, pero pagarlo lo pagará la Consejería de Sanidad de Castilla y León, es decir, los ciudadanos.

Por lo tanto las negligencias a los médicos siempre les salen gratis y, si ni tienen que poner dinero de su bolsillo, ni tienen que dejar de ejercer la medicina aunque solo fuera temporalmente, para qué van a temer las consecuencias…