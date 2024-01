La mejor versión de un educador

La premisa fundamental es que sepamos ver lo positivo de cada chico. Que sienta que nos importa y que sea verdad.

Debemos pasar más tiempo con los chicos que haciendo papeles y disfrutarlo. En mi opinión facilita la labor ser multidisciplinar. Poder dar estudios, clases, hacer deporte, conocer la naturaleza, trabajar en el campo, ser artista en alguna disciplina, cantar, bailar,…

Llevo toda la vida de educador siendo un mediocre apasionado. No hay que ser campeón de baloncesto, ni futbolista de primera, ni de la real academia de las artes y las ciencias.

Se parece un poco a ser padre salvando las distancias. Es compartir con hijas y alumnas lo que sabemos, para que ellas nos superen.

No se puede venir a resolver nuestros complejos o traumas con los chicos. Suelen tener sensibilidad con las personas que sufren con humildad. La autoridad moral viene de lo que compartes con ellos.

El sentido del humor aplicado a la vida, a no victimizarse. Los duelos dialécticos en las asambleas siempre van a lo personal porque es de donde partimos.

Es necesario que un educador no se sienta superior a un chico. Que no lo juzgue. Eso no significa que no le exija proporcionalmente según sus capacidades.

Los padres y educadores deben priorizar las marcas de sus hijos y de los alumnos por encima de las propias.

Adultos y jóvenes se pueden hacer adictos del cuidado mal entendido. Puede el gimnasio ser tan pernicioso como un burka si llega a la autoesclavización y la no aceptación de nosotros mismos.

Los alumnos que entran por el aro serán médicos o arquitectos. Pero puede que sean racistas e insolidarios, que sean infelices porque priman el dinero a salvar vidas. Pueden burlarse del educador o profesor mediocre porque tienen una alta ambición y se creen demasiado perfectos en las exigencias de las redes sociales.

La mejor versión del educador es cuando con las hijas o los alumnos se entrega incondicionalmente al arte de acompañar el camino de la vida, con los conocimientos y las experiencias vitales sin maquillar. Predicar con el ejemplo de no hacer siempre lo que se quiere sino querer siempre lo que se hace.

Hemos viajado por las culturas de medio mundo con los chicos y educadores buscando las mejor versión de todo el equipo.