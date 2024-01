El veterano conserje salmantino que lleva más de 25 años participando en carreras

El deporte y mas concretamente el atletismo es algo que hace disfrutar al peñarandino Pedro Bernal Manso como un niño con juguetes nuevos es algo que bien puede confirmar la mucha gente que conoce y aprecia a este peñarandino, que no duda un instante en continuar subiendo peldaños en forma de nuevos retos, todo ello alternándolo con su trabajo diario, algo que, muy cerca de su tan merecida jubilación, parece incluso ir creciendo a medida que se acerca el momento.

Unos retos deportivos que, sin ir mas lejos, le han llevado este pasado fin de semana hasta la Media Maratón de Sevilla, prueba y localidad en la que ha paseado más que feliz la bandera de su querida Peñaranda, a la vez que cumplía un nuevo sueño y una nueva meta, como era la de llevar a cabo esta exigente prueba física.

Hasta llegar a esta gran experiencia hay una trayectoria vital que viene de mucho tiempo atrás. “Lo de hacer deporte yo creo que ha sido algo que he disfrutado y practicado desde siempre, ya que he jugado a fútbol, fútbol sala y he practicado mucha bicicleta también. En el mundo del running hace como 25 años o más empecé a probar en varias carreras populares…desde entonces me di cuenta que esto engancha, que los disfrutaba cada día más, por lo que no pierdo la oportunidad de acudir a todas las que puedo” explica Pedro quién hoy, echando la vista atrás, apenas alcanza a contabilizar las carreras que lleva en sus suelas. “Realmente no sabría decirte, pero creo que llevo hechas ya entre 150 y 200 carreras más o menos” afirma.

Una pasión deportiva que también tiene que complementarse con su trabajo, que desde hace más de media vida está en la conserjería de un centro educativo peñarandino, algo que complementa con la labor que realiza tras la barra de un bar familiar durante algunas horas diarias. Todo ello encajado perfectamente con los entrenamientos, algo que genera un día a día de lo más intenso para Pedro.

“Los entrenamientos los realizo con el grupo del Club Atletismo Peñaranda lunes, martes, jueves y domingos. Además de esto salgo a correr a mayores si no tengo carrera…es verdad que algunos días toca madrugar más de la cuenta para poder seguir los entrenos que me mandan, pero es algo que llevo bien porque me gusta” asegura Pedro.

Pero la cita que tenía por delante este pasado fin de semana le mantenía algo más inquieto e ilusionado que otras veces, ya que la Media Maratón de Sevilla le estaba esperando, prueba que era un reto a batir para Pedro. “La idea de participar fue de mi hermana Carmina, ya que ella la pudo correr el año pasado y me hablaba maravillas de lo que disfrutaba en ella…fue decírmelo, animarme un poco y sin pensarlo más me pude inscribir y allí hemos estado disfrutando” explica.

Ha estado, con su bandera de Peñaranda paseada por las principales arterias de la capital hispalense y disfrutando del atletismo junto a los 14.000 corredores. “Realmente es una experiencia maravillosa…salir de tu ciudad, conocer nuevos sitios y tanta gente es algo realmente bueno y recomendable, además que en Sevilla nos han tratado genial” asegura.

Este lunes Pedro volverá a madrugar para poner en marcha su vida diaria tras vivir esta experiencia que, lejos de pararle, parece haberle dado más alas todavía, ya que plantea nuevo y gigantes retos deportivos. “Tengo en mente correr la media maratón de Barcelona o Valencia, además de la media de Salamanca, eso de momento”.