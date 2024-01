Renaturalizar, algo más que un árbol.

Reciente foto del alcalde en un colegio concertado salmantino. Es más difícil encontrarlo en uno público, quizás por la tendencia de su partido a cerrarlos.

En plena y saludable euforia ecologista nuestro Ayuntamiento con “Patios Por el Clima” está “promoviendo que las zonas de esparcimiento y zonas de juego de los colegios sean lugares más inclusivos, coeducativos, sostenibles y naturalizados, donde los niños y niñas puedan disfrutar del contacto con la naturaleza y sean una extensión del espacio de aprendizaje.”. En los primeros 32 plantaran 929 árboles y arbustos. Lentamente parece avanzar, frente a los prometidos Caminos Escolares. No en vano estas eran cosas raras cuando las pedían entidades ecologistas o educativas hace no tantos años. A quienes el tiempo les suele dar la razón, como con el Calentamiento Global.

Finalizando marzo del pasado año la Consejera de Educación visitó la parte del patio del IES Francisco Salinas en "renaturalización".

Hace año y medio publicó algún diario unos maravillosos “renders”, que todo lo presentan muy bonito e interesante desembocando en una realidad menos idílica (caso de alguna otra actuación del Life Ruta de la Plata). Por entonces parecía iniciativa de la Consejería de Educación de la Junta, meses más tarde una ristra de altos cargos visitó en el IES Francisco Salinas un ejemplo en obras. Ahora también es municipal, con nuestro alcalde al frente plantando un escuálido árbol rodeado de infantes. Confío no se quede sólo en plantar algunos árboles y arbustos en huecos desdeñados, también son espacios para la igualdad ocupados en su mayoría por masculinizadas pistas deportivas.

Transformación del patio del Colegio Les Aigues de Barcelona.

En 2021 la Red de Ciudades por el Clima inició el programa “Acción por el Clima en los Centros Educativos”. Entre sus líneas de actuación está la 2 “Mejora de la confortabilidad y adaptación climática de los patios, espacios exteriores y entornos próximos a los centros.”, con un interesante manual. El resto de líneas hablan de eficiencia energética, movilidad sostenible, alimentación saludable y comportamientos sostenibles. Confío las tengan presentes los diseñadores implicados, por lo descrito en la nota de prensa de Savia se puede ir por el camino correcto si no son solo palabras.

Interesante Guía del Ayuntamiento de Madrid, hay bastante e insospechada literatura.

Desde luego no es una novedosa idea surgida en España, nos cuesta recogerlas de otros sitios cuando son consolidadas realidades. En su momento hablamos de patios inclusivos, incluso alguna vez hemos mencionado esto de vegetar (lo de anteponer re- implica preexistencia de algo verde y no suele ser el caso). Y dentro de nuestro país no solemos ser precisamente la avanzadilla, más bien las zaheridas Cataluña o País Vasco. Por fortuna luego se extienden con rapidez. Como curiosidad, las experiencias pioneras suelen tener intensa participación del alumnado en el proyecto. No hay mejor lugar que un centro educativo para formar y estimular futuros ciudadanos participativos.

Al colegio público Meléndez Valdés seguramente no le importaría recibir la vista del alcalde con algún árbol más bajo el brazo.

Los centros educativos son claves en la construcción de un mañana mejor. Alguna vez hemos hablado de la Ciudad de las niñas y los niños, y existen muchas iniciativas donde contar con toda la ciudadanía y facilitar la plena integración en la toma de decisiones es clave. Porque la democracia es eso, recogido en nuestra setentera Constitución (la que leemos la mayoría). Contar con las niñas y los niños y la juventud en la vida de una localidad es muy importante. También recordamos hace tiempo experiencias de diseño de espacios públicos de esparcimiento, donde su intervención y la de los colegios es trascendente. Me mantengo expectante a ver que da esto de sí, y su contribución a enderezar los preocupantes valores de demasiados educandos, nuestro futuro.

Otro manual, en este caso de la entidad SEOBirdlife. En la foto grande de la derecha niños participando en el proyecto.