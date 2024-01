Dani Ponz: "El sabor del partido en Unionistas es agridulce porque habiendo sido ambiciosos, el resultado sería más amplio"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha compartido sus impresiones acerca del choque con el Cornellá con la prensa local en el Reina Sofía.

Valoración: "Hemos acertado y luego hemos padecido en las pérdidas sin sentido, por lo que hemos tratado de reajustar. El sabor del partido es agridulce porque habiendo sido ambiciosos, el resultado sería más amplio. Se lo he dicho en el descanso. El balón parado hemos hecho cosas, pero se puede mejorar en lo dinámico".

Plano mental: "No voy a poner excusas, pero todos estábamos agotados. No hay fatiga físico, igual sí la mental. Desde el 2-0 hemos querido ser un equipo que no somos. Se nos da bien el toque de corneta y no hemos chutado, diría que es el partido que menos de todo el año. Hemos cambiado el chip a lo que no somos y eso es algo que no me gusta...".

Balón parado: "Estaba todo ensayado. Han cambiado al portero y no había jugado nunca, por lo que había dudas y lo hemos aprovechado. No hemos podido aprovechar el juego dinámico".

León y Ponferrada: "Es una victoria increíble y esto nos acerca al objetivo C de la temporada. Ha habido muchos partidos que merecíamos haber ganado".

Etxaniz y Slavy: "Jon es un jugador que da continuidad al juego y nos viene bien porque puede jugar así. Slavy es un jugador más vertical y necesitábamos a gente que se asociara".