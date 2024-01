Recordar y homenajear para que nunca más se repita

Hoy, 27 de enero, se cumplen 79 años de la liberación, por el ejército soviético, de los campos de concentración y exterminio de Auschwitz y Birkenau, ubicados a unos 70 kilómetros de Cracovia (Polonia). En 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró éste como el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto (DIMVH). Durante la liberación, el soldado ruso Vladimir Brylev escribió una carta a su madre, en la que decía: “estuve en Auschwitz. Vi todo con mis propios ojos. Te amo ahora aún más. Por favor, no pierdas la calma: esto no va a volver a pasar, mamá. Nosotros nos vamos a asegurar de ello”.

Confieso que, cuando la semana pasada visité Auschwitz y Birkenau, sentí que la emoción de la tragedia atravesaba mis entrañas con la fuerza y la intensidad de miles de cuchillos afilados y que, junto al frio reinante, la nieve helada sobre las calles del recinto, las alambradas ahora desconectadas pero entonces electrificadas y las ennegrecidas pareces de las salas de los hornos crematorios, provocaron que en más de una ocasión brotaran lágrimas de mis ojos sintiendo rabia, indignación, impotencia y tristeza ante los ecos de los alaridos de sufrimiento provocados a millones de personas por una crueldad humana sin precedentes, dirigida por Hitler y ejercida por los miembros del Tercer Reich.

Recordemos que -en el propio museo del holocausto se establecen las cifras de la catástrofe- de un millón trescientas mil personas que aproximadamente pasaron por el campo de concentración y de exterminio, murieron (torturados y ejecutados, incinerados, por el frío, el hambre y la enfermedad, niños y mujeres incluidos) más de un millón cien mil. De ellos, el 85 % fueron judíos, pero también había gitanos, prisioneros de guerra soviéticos y de otras nacionalidades y personas de razas diferentes a la aria.

Por tal motivo, cuando me enteré por las informaciones periodísticas que durante esos días también visitó Auschwitz la presidenta madrileña, Ayuso, me llevé una sorpresa porque al inicio pensé que la mera visita a un lugar de estos conociendo la filosofía política que preside las actuaciones de Ayuso, determinaría un giro de 180 grados, tanto de su ideología política como de su comportamiento en general. Hay que tener en cuenta que en sus declaraciones durante la visita, manifestó que había ido para comprender “in situ” el sufrimiento de las personas allí mancilladas. Hay que tener en cuenta que Ayuso siempre ha exhalado un odio visceral hacia la ideología comunista y, precisamente Auschwitz fue liberado por las tropas soviéticas, por el ejército rojo, el comunista. ¡Milagro! ¿Se habrá arrepentido Ayuso de sus postulados radicales, extremistas y Trumpistas?, ¿dejará de manipular la información y de acusar falsamente a los “inmigrantes ilegales” de presuntos delitos de violación y otros, como ha hecho recientemente con inmigrantes de un centro de acogida de Alcalá de Henares?, ¿suspenderá la acusación de “aliarse con los terroristas” al presidente del gobierno y a los políticos socialistas y comunistas?

Me temo que “no nos caerá esa breva”, porque, inmediatamente después, Ayuso ha seguido con su deriva autoritaria y esperpéntica. Lo primero que le he escuchado ha sido defender y aplaudir la denominada “operación Cataluña”, una actuación presuntamente delictiva (crimen de Estado) ideada por el gobierno de M. Rajoy para actuar, al margen de la legalidad, contra líderes políticos independentistas catalanes y que, con la colaboración de la “policía patriótica”, espiaban, grababan conversaciones y falsificaban informes, imputando acciones delictivas a esos políticos independentistas; informes que luego se publicaban en los medios de comunicación pro-gubernamentales de entonces. Todo ello al margen de la ley. Ha llegado a decir Ayuso que en defensa de la unidad de España y de la lucha contra los independentistas, toda actuación está justificada. No importa, por tanto, si los medios son ilegales, delictivos, no le preocupa si hay que cometer “crímenes de Estado” con tal de garantizar “la sacrosanta unidad de la patria”. ¿No es esto vulnerar el Estado de Derecho? Y ante ello, ¿nada tiene que decir el líder del PP, el señor Feijóo, que tanto dice defender los ideales de la Constitución y que convoca manifestaciones para defenderla mientras se sigue negando a reformar el Poder Judicial, porque así lo tienen controlado y justifican actuaciones judiciales tan controvertidas, esperpénticas y autoritarias como las del juez García Castellón?.

En fin, lo que está muy claro es que comportamientos políticos como los de Ayuso, Feijóo, resto del PP y VOX son los que alimentan el odio y, con él, la justificación de actuaciones como las que últimamente está llevando a cabo la derecha reaccionaria, permitiendo que cientos de desalmados cuelguen un muñeco-piñata con la figura de Pedro Sánchez, apaleándolo públicamente simulando una ejecución en plaza pública o posibilitando, con las manifestaciones, que se destrocen sedes del PSOE, como la de Ferraz, en Madrid y en otros lugares de España. Según las teorías del juez García Castellón -las mismas que sigue la derecha reaccionaria, no hay que olvidar que un hijo de García Castellón trabaja como letrado del gobierno de Ayuso-, ¿no son estas, también conductas de terrorismo? Indudablemente y desde el punto de vista de respeto a los principios constitucionales del Derecho penal moderno, sería muy difícil encajarlo en un tipo penal de terrorismo, por supuesto. Calificar estas conductas de terrorismo sería, a mi juicio, una banalización autoritaria. Pero también lo es la calificación que García Castellón hace de terrorismo de los altercados provocados por el denominado “tsunami democratic”. Podrían encajarse estas conductas, en su caso, en tipos penales de desórdenes públicos, daños o atentado contra la autoridad; pero, en ningún caso, creo, dentro de los delitos de terrorismo.

Mientras el pasado domingo, cuando regresaba del viaje de Cracovia, me informé de que en Alemania se manifestaban más de un millón de personas contra la extrema derecha, contra el nazismo y contra la intransigencia reaccionaria, en España, es esa misma ideología ultra (PP+VOX) la que sale a las calles contra el legítimo gobierno de Pedro Sánchez. Ahí está la paradoja y la diferencia con la sociedad alemana. Ahí está la anomalía de nuestra democracia, que no es otra que la presidida por líderes como Ayuso, Feijóo o Abascal.

Una vez más, la ignorancia política de Ayuso ha fomentado esas incoherencias, esas contradicciones entre sus paupérrimos mensajes. Y, si no queremos volver a cometer las atrocidades de Auschwitz, de Birkenau, de Mauthausen, de Gusen, de Buchenwald, de Dachau o de los cientos de campos de concentración que también hubo en España durante el franquismo, la derecha no debería seguir transitando por esa deriva reaccionaria y atrabiliaria. No estaría mal que Ayuso, aprovechando su visita a Auschwitz, hubiera interiorizado para siempre la célebre frase del filósofo español que fue profesor en Harvard, George Santayana y que quedó inmortalizada al presidir la entrada de Auschwitz: “those who do not remember the past are condenmed to repeat it”, (aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo).