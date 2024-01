Protección solar también en invierno

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un informe sobre la protección solar en invierno. No es necesario que se trate de un día radiante para que las radiaciones solares supongan una amenaza para la piel, ya que las nubes, en cualquier momento del año, reducen la radiación solar pero no son capaces de bloquear completamente los rayos UV del sol: se estima que pueden reducir los niveles de UV en un 50%, pero la piel puede seguir expuesta a radiaciones aunque el día este nublado. Y lo mismo vale aunque haya niebla: en esas condiciones, aunque a priori no lo veas, puede ser necesario utilizar una crema solar.

Si vas a esquiar o a practicar snownboard, o si sales a la montaña a realizar cualquier tipo de actividad, es muy recomendable llevar protección solar, pues se produce la combinación de varios factores que incrementan el riesgo:

La altitud : La radiación UV es mayor cuanta más altitud. Con cada 1.000 m de altitud, los niveles de rayos UV aumentan aproximadamente un 10%.

: La radiación UV es mayor cuanta más altitud. Con cada 1.000 m de altitud, los niveles de rayos UV aumentan aproximadamente un 10%. La reflexión: las superficies reflectantes, como el agua, la arena y la nieve aumentan el nivel de radiación ultravioleta. En la práctica, la combinación de una mayor altitud, el reflejo de la nieve y el hielo y la radiación solar puede aumentar el riesgo de sufrir daños.

El efecto más visible de la radiación solar en la piel son las quemaduras solares, reacciones fototóxicas y fotoalérgicas, pero no es el único: también puede producir envejecimiento prematuro de la piel, daños en el ADN, inmunodepresión y cáncer de piel.

¿Cómo protegerse del sol en invierno?