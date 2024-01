'La Mesías' y 'Robot Dreams' triunfan en unos Feroz con apenas alusiones a las acusaciones contra Carlos Vermut

'La Mesías', en la categoría de Series, y 'Robot Dreams', en la de Películas, han sido las triunfadoras esta noche de los Premios Feroz, que otorga la prensa especializada y que se han desarrollado en una gala con apenas alusiones a las acusaciones de violencia sexual contra el director Carlos Vermut desveladas en una investigación de 'El País'.

'La Mesías', de Los Javis, ha recibido el galardón de Mejor serie dramática y otros cinco galardones, mientras que 'Robot dreams', de Pablo Berger, se ha alzado con el de Mejor película de comedia y otros dos galardones. 'La sociedad de la Nieve', de J.A. Bayona, se ha llevado dos galardones, mientras que '20.000 especies de abejas' ha recibido el Feroz a Mejor película dramática.

La gala, celebrada en el Palacio de Vistalegre de Madrid, ha sido presentada por Brays Efe y Coria Castillo. Al inicio de la gala de los Premios Feroz, la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, María Guerra sí ha hecho alusión a las acusaciones en su discurso en el que ha advertido de que los abusos "no solo están en el cine" sino que están en "la sociedad".

María Guerra ha recordado la agresión que sufrió la actriz Jedet en la fiesta posterior a los premios el pasado año 2023, y ha reiterado que la asociación "está siempre con las víctimas". En todo caso, ha celebrado la coincidencia de la publicación de la investigación sobre Vermut con la celebración de los premios.

Por otro lado, ha reivindicado "condiciones laborales dignas" y ha recordado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presente en la gala, que "no se olvide de la prensa", un sector que Guerra considera que "expulsa a los jóvenes".

Durante la recogida del último premio a 'La Mesías', Javier Calvo ha revelado que de pequeño decidió no tener emociones. "Hubo un corte y decidí no sentir las cosas; no me emocionaba, no lloraba, era incapaz de sentir nada por la humillación, por intentar hacer ver que no pasaba lo que me estaba pasando y el cine y las series y la ficción me hicieron volver a emocionarme", ha señalado Javier Calvo al recoger el último galardón de la noche.

Mientras, Estíbaliz Urresola, premiada por '20.000 especies de abejas' en una gala de casi tres horas, ha agradecido el premio a las familias que han compartido su "intimidad". "Hay muchos cachitos de todos ellos en la película", ha señalado, antes de reivindicar "un mundo en el que entren todes".

El Premio a Mejor Película de Comedia, ha ido para 'Robot dreams'. "Gracias Feroz por no separar las categorías y reconocernos como mejor comedia y no animación", ha elogiado Berger.

La Mejor dirección de película ha sido para J.A. Bayona por 'La sociedad de la nieve', que ha elogiado que la cinta, que como ha asegurado ha visto ya más de 100 millones de personas en todo el mundo y 400.000 han acudido a las salas en España, se ha hecho en España y en español. "No me lo esperaba, no tengo nada preparado. Doy las gracias a los supervivientes que me dejaron contar su historia, sin ellos no estaría aquí. Me han dado su vida para que la contara, espero haberlo hecho bien", ha comentado.

En categoría de largometraje, los Feroz han premiado a mejor actor protagonista a David Verdaguer por 'Saben Aquell'; a Malena Alterio por su papel en 'Que nadie duerma, que ha agradecido a la organización las buenas palabras hacia la cinta porque su madre se ha "chuleado mucho". "Os lo agradezco. Es un orgullo estar en esta gymkana con las nominadas a mejor actriz", ha celebrado.

También en esta categoría, se ha galardonado con el premio Mejor Guion de Cine a Sebastián Vasquez y Alejandro Rojas por 'Upon Entry (La Llegada)' y en la recogida del premio Vasquez ha pedido "el cese al fuego en Palestina", mientras que animaba a "recibir con los brazos abiertos a las personas que necesitan pasar una noche tranquila".

LOS ACTORES Y ACTRICES DE 'LA MESÍAS' ARRASAN

En el caso de series, se ha premiado a mejor actor protagonista a Roger Casamajor; a Mejor actriz protagonista a Lola Dueñas ; a Mejor actor de reparto a Albert Pla y a Irene Balmes, a Mejor actriz de reparto. Todos ellos por sus papeles en 'La Mesías', que también se ha llevado el premio a mejor guion.

RECHAZO A LAS AGRESIONES SEXUALES EN LA ALFOMBRA ROJA

Durante la alfombra roja, varias actores y cineastas de la industria sí que han mostrado su "apoyo" unánime a las presuntas víctimas de Carlos Vermut, a preguntas de los medios de comunicación.

"Me parece bien que se abra la puerta a hablar de ello. No hay que callar ante esto. No hay que callarse por miedo", ha asegurado este viernes el presentador y actor Berto Romero.

Al respecto, la directora Isabel Coixet, nominada a Mejor dirección por 'Un amor', ha asegurado que la industria audiovisual vive un buen momento porque "mira de frente a las cosas" y lamenta que "ahora muchas personas se preguntarán por qué las víctimas no se fueron.

La actriz Maria Botto ha señalado la importancia de que el "#metoo" haya llegado a España y ha celebrado que "las cosas están cambiando".

En este sentido, la productora María Zamora ha agradecido a las víctimas que "hayan alzado la voz" y confía que esto ayude a que "otras se sientan animadas a darlo". "Hay que tomar conciencia de pequeños patrones que hay en nuestra sociedad y también en nuestra industria que son muy evidentes", ha reivindicado.