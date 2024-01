El vídeo y las fotos de la investidura de doctores y la entrega de galardones de la Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca ha celebrado este viernes, en un abarrotado Paraninfo, la sesión académica con motivo de la Festividad de Santo Tomás de Aquino, presidida por el rector, Ricardo Rivero, en la que se procedió a la investidura de nuevos doctores y a la entrega de diferentes galardones universitarios.

La ceremonia comenzó con la intervención del Coro Universitario, seguida de la conferencia a cargo de Daniel Hernández Ruipérez, catedrático de Geometría y Topología del Departamento de Matemáticas y exrector de la Universidad de Salamanca, titulada "Matemáticas y futuro".

Hernández Ruipérez resaltó el cambio que se ha producido en nuestra sociedad en los últimos años al percibirse “un mayor reconocimiento popular a la importancia y utilidad de las matemáticas”, a partir sobre todo del extraordinario desarrollo de la Inteligencia Artificial y de la modelización de numerosos problemas, hasta tal punto que “los matemáticos empiezan a gozar de un prestigio social que antes solo se daba a los ingenieros”.

A este proceso ha ayudado, precisó el exrector, la alta demanda de matemáticos para trabajos bien remunerados por parte de empresas tecnológicas de todo tipo, lo que ha permitido ampliar un mercado laboral que hasta hace unos años se orientaba principalmente a la docencia, y dentro de la universidad, también a la investigación.

Durante su intervención, el catedrático de Geometría defendió el protagonismo de las matemáticas en el momento actual, por cuanto presenta novedades importantes sobre otros momentos de la historia. “Una de ellas es la extensión de las aplicaciones de las matemáticas, que ahora es amplísima. Casi no hay campos de las ciencias, la informática, la economía, el arte, la sociología y las relaciones humanas, en los que las matemáticas no tengan una influencia decisiva. Pero, además, en la mayor parte de dichos campos se ha producido una matematización conceptual, que hace que las matemáticas hayan pasado de tener un carácter instrumental, a convertirse en la esencia de sus procesos”, precisó.

Finalmente, Hernández Ruipérez subrayó que uno de los grandes aciertos del progreso de esta ciencia ha sido que nunca se limitó a resolver cuestiones que otros campos del saber planteaban, sino que el desarrollo de matemáticas en abstracto, sin aplicaciones inmediatas en el momento de su creación, permitieron construir un edificio intelectual tan prodigioso como útil. “Muchas matemáticas que parecen inútiles cuando se hacen, resultan cruciales en las aplicaciones 10, 15, 20 años después de su desarrollo; porque toda matemática que existe, y esto se aplica a cualquier ciencia básica, tendrá en algún momento aplicación. No sé cuáles serán las matemáticas del futuro; lo que si tengo por cierto es que, sea como sea, el futuro son las matemáticas”, subrayó.

Investidura de los nuevos doctores

Previamente a la lección inaugural se procedió se procedió a la investidura de nuevos doctores, según el ceremonial tradicional en latín, en la que fueron revestidos con las insignias doctorales por sus padrinos y madrinas: primero el birrete, luego el anillo y, finalmente, el libro abierto y cerrado.

Los 18 estudiantes que han sido investidos como doctores, en representación de todos los alumnos y alumnas que han conseguido el doctorado el pasado curso, pertenecen a las facultades de Biología, Ciencias, Ciencias Agrarias y Ambientales, Ciencias Químicas, Ciencias Sociales, Derecho, Economía y Empresa, Educación, Enfermería y Fisioterapia, Farmacia, Filología, Filosofía, Geografía e Historia, Medicina, Psicología y Traducción y Documentación, así como a las Escuelas Politécnicas Superiores de Ávila y Zamora.

Premios de las fundaciones USAL

Desde hace más de una década, el acto académico de Santo Tomás de Aquino sirve también para reconocer a quienes han contribuido con su talento y esfuerzo a la investigación, la ciencia y la cultura. De esta forma. la secretaria general, María José García Barrado, anunció la entrega del Premio Nacional de Investigación en Cáncer “Doctores Diz Pintado”, así como los premios de las fundaciones de la Universidad de Salamanca y el “Juan Florencio Macías Núñez" de la Cátedra FIIPERVA.

En primer lugar, se procedió a la entrega del XIII Premio Nacional de Investigación en Cáncer “Doctores Diz Pintado”, al investigador Aleix Prat, director del Instituto del Cáncer y Enfermedades de la Sangre del Hospital Clínic de Barcelona y profesor titular de la Universidad de Barcelona. El diploma y la estatuilla que reconocen a este galardón, convocado por la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca y el Centro de Investigación del Cáncer, junto con la "Fundación Doctores Diz Pintado para la Docencia e Investigación en la Lucha contra el Cáncer", fueron entregados por el rector, Ricardo Rivero; el vicerrector de Postgrado y Enseñanzas Propias y secretario del premio, Nicolás Rodríguez-García; y el exdirector del CIC, Eugenio Santos.

Galardones científicos

Seguidamente, el Patronato de la Fundación Doctor Moraza otorgó el premio, en su decimonovena edición, a la mejor tesis doctoral leída en la Universidad de Salamanca en el año 2022, sobre el cáncer y su terapia, a Ana Marín Quílez, titulada: “Characterization of novel genes and variants involved in Congenital Platelet Disorders: from the genomic data to the functional studies”, dirigida por Jesús María Hernández Rivas, José Ramón González Porras, Ignacio García-Tuñón Llanio y José María Bastida Bermejo, quien recogió el galardón.

Por su parte, el Patronato de la Fundación Vicente y García Corselas otorgó el Premio de Pintura “Segundo Vicente”, en su vigésimo cuarta edición a Alba Prado Fuentes, por el proyecto titulado: “Arqueologías de la luz y el tiempo. La poética pictórica y la construcción del espacio pictórico”, realizado bajo la dirección de Estifen Tedejo Rodríguez.

Finalmente, el rector, acompañado de Beatriz Macías (hija de Juan Florencio Macías Núñez) y de Nicolás Roberto Robles. Hicieron entrega de los premios de la Cátedra de la Fundación Iberoamericana para la investigación y prevención de las enfermedades renales y cardiovasculares (FIIPERVA). El Premio a la Mejor Publicación Científica en su convocatoria de 2023 recayó en el trabajo titulado “Evaluation of the impact of an intradialytic exercise programme on sarcopaenia in very elderly haemodialysis patients”, presentado por Sánchez-Tocino ML, González-Parra E, Miranda Serrano B, Gracia-Iguacel C, de-Alba-Peñaranda AM, López-González A, García Olegario M, Ortíz A, Mas-Fontao S. Además el Premio a la Mejor Trayectoria Científica en su convocatoria 2023 fue para Guadalupe Sabio Buzo.

Con la interpretación del Gaudeamus Igitur, por parte del Coro Universitario, quedó clausurado el acto.

Fuente, fotos y vídeo: USAL