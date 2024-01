Jürgen Klopp anuncia que dejará de ser entrenador del Liverpool a final de temporada

Jürgen Klopp ha anunciado que dejará de ser entrenador del Liverpool a final de temporada, lo que ha signficado un auténtico bombazo dentro del planeta fútbol a nivel internacional.

De este modo, el alemán pondrá punto y final a su etapa en Anfield después de ocho campañas y media a pesar de tener contrato hasta 2026.

“Let’s squeeze everything out of this season and have another thing to smile about when we look back in the future.”

Jürgen’s important message to you.