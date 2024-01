Jehu opina distinto a Nandi sobre la defensa: "No me gusta dar nada por cerrado porque siempre hay posibilidades en el Salamanca UDS"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido en rueda de prensa para hablar del partido con La Virgen del Camino.

A seguir: "Hay que ganar el siguiente partido, es lo único en lo que ponemos la cabeza para no dejar escapar puntos".

Souley: "¿Ya entrenó? No sabía... lo estamos llevando con cuidado y hasta el último día no tomaremos riesgos. Veremos la evolución y no vamos a forzar. Si tiene el alta médica, seguro que está disponible".

Nandi y la defensa cerrada: "Amaro y Mati tienen muchas posibilidades de repetir, pero Pablo nos abre posibilidades. ¿Defensa cerrada? No me gusta dar nada por cerrado porque siempre hay posibilidades y si hay un defensa central de Segunda que quiere venir a jugar, lo recibimos y no cierro nada".

Centrocampista o central: "Buscamos un jugador para las fichas sénior. Si viene alguien en la posición que sea, bienvenido... pero que venga a mejorar. Si nos sale algo importante, por supuesto que lo vamos a aprovechar. No estamos desesperados yendo a buscar".

Delantero: "Lo espero cuando la gente encargada me lo pueda dar. Debe ser en estos días, igual es mañana, el domingo...".

Bajas: "Moha ha pedido salir para buscar nuevas cosas".

Fassani: "Va mejorando. Javi Navas ha jugado con él de pareja, pero puede estar Martín, Álvarito o Jorge si Germán no llega".

Galván: "Está en un proceso y suele enchufarse en las rectas finales de temporada, eso ya lo sabéis de siempre".

La Virgen: "El equipo ha evolucionado en los últimos años y es más dinámico, atrevieso y arriesgado. Seguro que es un rival encaminado".