Javier Iglesias, en FITUR: "Salamanca es un todo, y como un todo tenemos que verla"

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha recibido este viernes en FITUR el diploma acreditativo otorgado a la experiencia turística Camino de Hierro, como uno de los cuatro ganadores de XXIX Premios de Turismo Activo, convocados por FITUR y la Revista Aire Libre. "El Camino de Hierro es el producto revelación, y acabamos de recibir un premio muy prestigioso", ha explicado Iglesias.

App y audioguía del Camino de Hierro

"El Camino de Hierro son más de 17 kms, es una experiencia irrepetible que se puede hacer en la provincia de Salamanca. Un espacio natural único y es una de las rutas senderistas más emblemáticas de España y de Europa".

Con la presentación de esta nueva APP, basada en las nuevas tecnologías, "con un solo click podremos comprar entradas, ver información de la ruta, vídeos, curiosidades y en especial la historia de la ruta", ha explicado en FITUR Javier Iglesias."Se trata de una herramienta formisable apra disfrutar y para que el senderista se deleite de una maanera mucho más completa, de lo que es este Camino de Hierro".

Plan Sostenibilidad Turística de la Sierra de Francia

Además, Iglesias ha presentado la promoción de la provincia de Salamanca en FITUR 2024: App y audioguía del Camino de Hierro y actuaciones Plan Sostenibilidad Turística de la Sierra de Francia. "Pretenedemos una reconverisón de modelo para relanzar la Sierra de Francia, para el turismo del S.XXI. Busca la reactivación, intentamos modernizar e incrementar la sostenibilidad", explicaba Iglesias. A través de herramientas trasversales, lanzan esta app.

En definitiva, "es un espacio de oportunidades para el futuro de la Sierra de Francia, proque quiero transmitir que Salamanca no es la Sierra de Francia, no es el Camino del Hierro, no es Ciudad Rodrigo o la zona fortificada, ni siquiera es solo la capital salmantina. Salamanca es un todo, y como un todo tenemos que verlo".