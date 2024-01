El piloto Sergio Verdugo está al límite de no poder seguir compitiendo en motos por la falta de patrocinios y busca apoyos

El piloto Sergio Verdugo está al límite de no poder seguir compitiendo en motos a nivel nacional por la falta de patrocinios y busca ayuda, según ha podido conocer SALAMANCArtv por parte de Julio, su padre, que no para de trabajar para mejorar la situación en la que se encuentra el joven corredor -de tan solo 13 años- ahora mismo.

Por su parte, él mismo ha señalado lo siguiente en este medio de comunicación: "En 2023 firmamos un contrato con Turismo de Salamanca por validez de un año. Presentamos un proyecto y entonces estaba Fernando Castaño a la cabeza. En noviembre nos reunimos con el nuevo concejal y se nos indicó que los presupuestos debían de ser menores, por lo que se intentó hacer algo. En principio no se va a hacer nada más según nos dicen porque no pueden seguir patrocinando a Sergio o firmar un nuevo contrato con nuestro club. Seguimos confiando en las buenas maneras con la concejalía, el alcalde o el Ayuntamiento para que nos ayuden más. Tenemos una subvención como deportista y se cobra en función a eso, esa subvención anual nos sirve... pero no nos da para mucho. Esperemos que haya un acuerdo y estamos en el límite porque si no Sergio dejará la competición profesional a nivel nacional...".

De este modo, Julio Verdugo seguirá buscando los apoyos necesarios para que Sergio pueda seguir subido encima de la moto, dado que también es uno de los grandes reclamos en Salamanca dentro del mundo del motor junto a Lorenzo Santolino, que ha estado en el Dakar recientemente. Asimismo, ambos participaron en 2023 en un vídeo promocional de la ciudad.