El Piensos Durán Albense busca la primera victoria del año

A Estrada medirá el momento del equipo de Alba de Tormes después de dos jornadas consecutivas en las que no ha podido sumar la victoria

El Piensos Durán Albense FS jugará por tercera vez en la temporada, un partido después de encajar una derrota. El objetivo es sencillo: en las dos caídas anteriores, posteriormente en sus siguientes partidos, consiguió sumar tres puntos. Y esa es la meta marcada para esta jornada, la decimoséptima, en la que reciben al A Estrada.

El equipo pontevedrés, está luchando por no caer a los puestos de descenso, actualmente cuatro puntos por encima de ello. Es un conjunto con muchos jugadores que se conocen a la perfección, después de muchas temporadas en el mismo plantel. La semana pasada caía en su casa ante el Arroyo, otro equipo “de su liga” con los mismos objetivos, por lo que la necesidad actual es aún más grande.

Por el lado del Piensos Durán Albense FS, toca volver a recuperar las sensaciones de la primera parte del campeonato. La plantilla sabe que el domingo no cuajaron su mejor partido, ni de manera individual ni colectiva. Pero enfrente tuvieron a un equipo que jugó muy bien y que no perdonó, que seguramente hiciese el mejor encuentro de lo que llevan de liga. Pero no excusa.

Este equipo y estos jugadores están mentalizados de lo que se tiene que hacer para sacar los partidos, tal y como han hecho en once ocasiones previas. La semana ha transcurrido con normalidad, reforzando los puntos buenos e intentando corregir lo que lastró en As Pontes. La enfermería ha estado más concurrida de lo normal, añadiéndose al andorrano (baja ya las últimas dos jornadas) las molestias de Dani Álvarez, Alvarito y Dani Angus (este último teniendo muy complicada su participación el sábado).

El partido se disputará este sábado 27 de enero a las 18:00 horas en el Pabellón Municipal de Alba de Tormes, en un encuentro en el que no vale sumar lo que no sean tres puntos y para ello, será necesario la ayuda, apoyo y ánimos de la afición verde para que en la vuelta de la liga, los inconvenientes se salven más cómodamente.