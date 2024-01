El Centro de Investigación del Cáncer reforzará su colaboración con el Hospital de Salamanca

El científico Xosé Bustelo ha sido nombrado nuevo director científico del Centro de Investigación del Cáncer (USAL-CSIC) para los próximos cuatro años. De este modo, sustituye en el cargo a Eugenio Santos, tal y como explicaba esta mañana, José Miguel Mateos Roco, vicerrector de Investigación y Transferencia de la USAL, en una rueda de prensa en la que agradecía la labor del director saliente, "por el trabajo de todos estos años, que ha dejado el centro en un estado irrefutable y en una posición muy buena para poder seguir impulsando la investigación en el cáncer y poder ser un referente a nivel nacional e internacional en esta línea".

"Estoy seguro que ellos van a continuar y van a mejorar mucho el trabajo que hemos realizado durante estos años, yo por mi parte, como emérito, continuaré en los próximos tres años y estaré contribuyendo al progreso del centro", manifestaba Santos.

Colaboración con el Hospital de Salamanca

Bustelo, por su parte, daba las gracias a todo el personal científico, técnico y administrativo del centro, "que realmente me apoyó para seguir estos próximos cuatro años", y a Eugenio Santos, porque sin él "no tendríamos el centro de investigación del cáncer y yo probablemente no estaría aquí porque realmente fui fichado directamente por él, cuando estaba en Estados Unidos".

"Él dice que se va a jubilar, pero no se lo crean. Él se va a seguir aquí, como dijo, con algunos proyectos, seguro que lo van a escuchar, frecuentemente, con publicaciones y su trabajo científico. Y, por supuesto, contamos con su colaboración para seguir avanzando", añadía.

En cuanto a esta nueva etapa, Bustelo avanzaba que "queremos hacer mucho énfasis, establecer canales de comunicación con el personal clínico, sobre todo el personal oncólogo del Hospital, y para eso, yo creo que el doctor Alberto Orfao va a ser un puente muy importante para conseguir que estas personas colaboren con nosotros en nuestras investigaciones".

Apuesta por el talento joven

Además, explicaba que "tenemos una apuesta muy grande por la gente joven, por el talento joven y por la formación de estas personas en nuestro centro para ser investigadores del futuro o trabajadores de la empresa farmacéuticaa. Y para eso, vamos a tener a la doctora María Sacristán, que es la que va a un poco a canalizar estas actividades".

Del mismo modo, explicó que "no solamente queremos hacer ciencia, sino que esa ciencia se comunique a la ciudadanía y también que le ayudemos a la ciudadanía y a los pacientes a comprender que es el cáncer y que son los tratamientos".

Por otra parte, destacaba el trabajo en equipo de todos los profesionales del centro, el personal científico, el técnico y el administrativo, y apuntaba la importancia de implicar en la financiación a todas las instituciones.