Jordi Tur: "Me encuentro con confianza en Unionistas y voy a intentar dar un paso más en todo en la segunda vuelta"

Jordi Tur, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad del conjunto charro.

Vuelta a la calma: "Ha sido todo una locura con muchas emociones después de lo que pasó con el Villarreal, luego el sorteo y lo del Barça. Me he llevado la camiseta de De Jong, que se la pedí durante el partido. Jugar contra ellos fue especial por mi pasado en La Masía".

Cambiar el chip a Sestao: "Fue una vuelta a la realidad por todo lo alto porque fue de brega y Segunda B. El equipo lo manejó bien y desde el cuerpo técnico se incidió en ser realistas, ya que lo otro era un premio".

Su nivel: "Estoy contento y cómodo tanto en Salamanca como en Unionistas. Me encuentro con confianza y voy a intentar dar un paso más en todo en la segunda vuelta. Tengo más confianza por parte del club y el cuerpo técnico. He respondido en los que me han puesto y por eso he entrado en los planes".

Dani Ponz: "Me pide centrarme en mejorar, llegar a ambas áreas, estar defensivamente ordenado, los saltos en la presión y que me sepa mover con el balón. Todo depende del contexto del rival...".

Pareja de baile: "Todos son diferentes y me entiendo bien con ellos. Nos vamos adaptando unos a otros y Javi Villar viene más a recibir, Adri y yo somos más un perfil de pitbull y con balón cojo más protagonismo, mientras que a Nespral le gusta dar el último pase y es muy bueno".

Cornellá: "Viene necesitado y el partido allí fue duro para nosotros, por lo que no queremos repetir errores. Habrá mucha intensidad y hay que ganar. La gente seguirá apoyando y les hemos sentido en el campo".