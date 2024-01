El PP tilda de “muy grave” que el Gobierno local ceda a las propuestas de PeC y “tiende su mano” para elaborar el Presupuesto 2024

“Es algo ya que va en el ADN del Partido Socialista el que no presenten en tiempo y forma los presupuestos, pero no por ello vamos a consentir que año tras año, esto suponga un retraso en la puesta en marcha de servicios, infraestructuras, y ayudas para los peñarandinos. Si Peñaranda ya está a la cola de muchas cosas, con esto no queremos seguir la misma suerte”.

Así de contundente se ha mostrado este jueves el Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Peñaranda, en relación al proyecto de Presupuesto 2024 y las últimas situaciones políticas vividas en torno a ello.

Eva López, portavoz y líder de los Populares, aseguraba en comparecencia ante los medios que “en el mes de diciembre, no se ha celebrado ni siquiera pleno porque según la alcaldesa no había nada importante que llevar a la sesión plenaria…Nos sorprende porque es precisamente en ese mes cuando la mayoría de los ayuntamientos presentan los presupuestos, menos en Peñaranda que el año pasado, por poner un ejemplo, se aprobaron en marzo”.

López explica que “el teniente de alcalde afirmaba en un medio de comunicación local que, y leo textualmente: El presupuesto está aún en fase embrionaria, espero que no tarden 9 meses en dar a luz a este presupuestoz” y añade que “la situación no es nueva. Esto es el fruto de muchos años de políticas continuistas, conformistas y de letargo de un equipo de gobierno acostumbrado a tener mayoría absoluta y campar a sus anchas” y añade que “Peñaranda cada vez está más vacía, mas triste,mas gris, y ni siquiera han conseguido que brille en Navidad”.

El partido socialista, afirman desde el PP, “no es capaz de crear una política económica que ayude a dinamizar el comercio local, no ofrece oportunidades ni a empresarios ni a pequeñas y medianas empresas. El empleo que se genera en la ciudad, viene de la mano de los programas de empleo de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca, como las becas y subvenciones” algo a lo que suman que “Peñaranda va a menos por la falta de compromiso, esfuerzo y trabajo del partido socialista, más preocupado por pactar con Peñaranda en Común que por presentar un Presupuesto realista, creíble y eficaz que nos haga pensar en un futuro prometedor, no en una ciudad que pierde y pierde población: 700 habitante en los últimos 10 años”.

REUNIÓN DE PRESUPUESTOS CON PEC

Sobre el encuentro mantenido en tarde-noche del miércoles entre socialistas y PeC, desde el Partido Popular aseguran que “respecto a las exigencias planteadas al Gobierno local, tenemos que decir que este partido está en su total derecho de pedir al partido socialista para aprobar los presupuestos la eliminación de los toros, el fin de la subvención que se otorga a la Semana Santa y varias propuestas más…pero desde el PP nos posicionamos públicamente a favor de nuestra Semana Santa y de todos los actos religiosos que no son solo actos de fe si no que son sin duda un gran revulsivo en la economía local. La Semana Santa es el motor económico y turístico en Peñaranda” algo a lo que suman que “nosotros llevamos en nuestro programa electoral trabajar por y con la Semana Santa de Peñaranda y trabajar en su declaración de interés turístico regional.

Seguiremos siempre defendiéndolo tal y como apostamos por el respaldo municipal al resto de fiestas de carácter religioso con las que si llegan a ese acuerdo Partido socialista y Pec acabarían y no solo con ella, sino también con la Navidad, San Antón o la Festividad de las Águedas, o la festividad de nuestro Patrón San Miguel Arcángel”.

También quieren acabar, explica Eva López, “con los espectáculos taurinos que llevan arraigados en nuestra ciudad más de cien años gracias a nuestra Plaza de Toros por la que han pasado decenas de figuras del toreo, a la que, por cierto, el PSOE, tal y como lleva en su programa, quiere declarar como Bien de Interés”.

Y si todo esto es “muy grave”, afirman los populares, “más lo es aún que los representantes políticos del PSOE no dieran por terminada la reunión ante tales pretensiones o no salieran hoy en los medios de comunicación o sus redes sociales a frenar tal ataque contra los beneficios de la ciudad y de sus vecinos. ¿Será un órdago de Peñaranda en Común y luego cederá como hace en todos los plenos a las peticiones del PSOE o será el partido socialista un partido sumiso a lo que diga su socio en contra de los intereses de Peñaranda? Independientemente de que lo sea no podemos quedarnos callados ante la gravedad de la situación”.

Desde el Grupo Popular manifiestan que “seguimos tendiendo los brazos para el beneficio de Peñaranda y estamos dispuestos a reunirnos con el equipo de gobierno para llegar a un acuerdo que no perjudique sino que beneficie a todos los peñarandinos”.