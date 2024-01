Dani Nieto: "Unionistas me llamó y no quería escuchar a más equipos. Mi ilusión era venir aquí y lo de la afición no se paga con dinero"

Dani Nieto, jugador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación en el acto de su presentación junto a Rubén Andrés, el DD.

Barcelona y su llegada: "Llegué un par de horas antes al partido del Barça y fue muy bonito. Unionistas le plantó cara y al día siguiente entrené para tener la suerte de jugar en Sestao".

Trampolín: "Es un club que está haciendo las cosas muy bien y llevo años en esto, por lo que tengo experiencia. Vengo a ayudar y aportar en lo que haga falta. Quiero minutos en lo personal".

Fichaje: "Desde el minuto 1 que sabía que no contaba para el Fuenlabrada, Unionistas me llamó y no quería escuchar a más equipos. Mi ilusión era venir aquí y es un club increíble. Lo de la afición no se paga con dinero".

Objetivo: "La salvación y ya miraremos hacia arriba".

Dani Ponz: "Las primeras sensaciones son buenas".

Posición: "Puedo jugar en ambas bandas, pero he hablado con el míster y puedo jugar de '10' partiendo desde la derecha al ser zurdo".