Caramelo: "Quiero celebrar el ascenso del Salamanca UDS en la Plaza Mayor y no me quito ese objetivo de la cabeza"

Álex Caramelo, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Racha en 2024: "Veníamos de una dinámica extraña y en Astorga nos remontaron un partido que no se nos debe ir, por lo que nos costó un poco. Estamos bien con el gol ahora mismo y ya no podemos dejar escapar puntos, especialmente en casa y hay que sumar de tres en tres".

Ambiente en el Helmántico: "Siempre que tenemos un partido en casa vemos como la afición responde y es un plus. No creo que haya muchos partidos en Tercera Federación con casi 4.500 espectadores. Hay que seguir unidos y parte de la remontada fue de la gente".

Su nivel: "El parón por la sanción no fue fácil, tampoco quiero engañar. Asumí la sanción y soy uno más en la plantilla, no me creo titular indiscutible y ahora está jugando Jorge. Lo importante es ganar. Me hace más feliz un regate que un gol y mi día a día es regatear. Disfruto más con el gol de Álvarito por cómo es que si lo meto yo. Todos queremos ser titulares, aunque esto va por rachas y solo hay tres jugadores en el mundo que no bajan el nivel. Intentaré sumar para conseguir victorias y trabajo todo lo que puedo".

Penalti y Diego Benito: "Lo he hablado con gente cercana y el primer error es mío porque cojo el balón, pero no me doy cuenta de que él está en el campo y ya estaba mentalizado de chutar. Le pregunté si me dejaba tirarlo y me dijo que sí porque es un tío '10'. Siempre digo que tiene que tirar Diego y no debo hacerlo. Lo del gol son rachas y otro fallo mío es que no me di cuenta que el césped estaba muy congelado, por lo que no pude apoyar el pie bien a la hora de golpear. No me escondo y el error es mío, siempre se aprende algo. Le pedí disculpas y él me dijo que no me desconcentrase. Si el equipo gana y mete goles, como si me tengo que quedar solo con uno toda la temporada. ¿Si chuto el próximo si no está Diego? Prefiero que lo meta él por la escuadra y me evito cualquier polémica... mejor ya lo celebramos juntos (bromea)".

Ser primero: "Si el Ávila sigue esta dinámica será campeón y habrá que darle la mano porque su ritmo es de ganar cada semana. Es posible que tenga un bajón y no debemos dejar escapar puntos, pero no miramos mucho la clasificación. Estos tres partidos han sido del Salamanca de verdad".

La Virgen: "No debemos conceder y hay que mover el balón. Debemos aprovechar las dimensiones del campo, mantener la calma y saber el momento en el que hacer daño".

Ofertas: "Personalmente no me han llegado... y casi que mejor. Le habría dado las gracias y colgado. Estoy muy contento, es mi casa y estoy en el club de mi vida. Quiero ascender y tengo un año más de contrato, por lo que es bastante claro que ni me planteo salir. Quiero celebrar el ascenso en la Plaza Mayor y no me quito ese objetivo de la cabeza".